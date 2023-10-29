تم حذف تغريدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي انتقد فيها رئيسي جهاز الأمن العام (الشاباك) والاستخبارات العسكرية (أمان) والجهات الأمنية الإسرائيلية.

وكانت التغريدة تشير إلى عدم تلقيه أي تحذيرات حول نوايا حماس في الحرب وتقديراتهم بأن الفصائل الفلسطينية كانت تسعى للتهدئة.

وقد نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقيه أي تحذيرات بشأن نية حركة حماس إشعال حرب ضد إسرائيل، ملقيا باللوم في فشل توقع هجوم الحركة المباغت وغير المسبوق في 7 أكتوبر على عاتق الاستخبارات.

وكان نتنياهو عقد مساء السبت أول مؤتمر صحفي منذ اندلاع الحرب بمشاركة وزراء في حكومة الحرب التي تشكلت عقب اندلاع الحرب مع حماس.

وخلال المؤتمر رفض نتنياهو تحمل أي جزء من المسؤولية عن الفشل.

وتهرب من سؤال طرحه أحد الصحفيين عليه بهذا الشأن.

واكتفى بالقول إنه بعد انتهاء الحرب علينا جميعا أن نقدم إجابات عن الأسئلة الصعبة.

وقد تم حذف التغريدة بعد أن تعرض نتنياهو لانتقادات حادة من وزير الدفاع السابق بيني جانتس وزعيم المعارضة يائير لابيد.

وزير الدفاع السابق بيني جانتس الذي انضم إلى حكومة الحرب رغم خلافاته العميقة مع نتنياهو انتقد التغريدة وطالب نتنياهو بالتراجع عنها فورًا.

وعبّر زعيم المعارضة يائير لابيد الذي رفض الانضمام إلى الحكومة بسبب التواجد المتطرف فيها عن استيائه من تصرف نتنياهو وقال إنه تجاوز الخط الأحمر ويحاول إلقاء اللوم على الجيش بدلاً من دعمه.

وتتزايد الانتقادات الموجهة لنتنياهو بسبب الوضع الأمني المتدهور في إسرائيل منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في وقت سابق.

وفي ظل هذا الوضع يطالب العديد من السياسيين بتحمل نتنياهو المسؤولية ودعم القوات العسكرية بدلاً من توجيه اللوم إليها.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يحذف تغريدة بعدم تحمل مسؤولية طوفان الأقصي

وقد قال وزير الدفاع السابق بيني جانتس (لذا يتعين على نتنياهو أن يتراجع عن تغريدته فورًا).