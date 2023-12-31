رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يؤكد عدم نيته الاستقالة وهدفي التخلص من حماس لا من وظيفتي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لا يخطط للاستقالة، حتى بعد انتهاء الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.

جاءت تصريحات نتنياهو للصحفيين في تل أبيب، رغم تراجع شعبيته، والضغوط التي يتعرض لها لبذل جهود أكبر من أجل إعادة أكثر من 100 رهينة محتجزين في قطاع غزة.

تصريحات نتنياهو

وقال نتنياهو: “أخطط للتخلص من حماس، لكنني لن أتخلص من وظيفتي”.

وأضاف: “خلال السنوات التي قدت فيها إسرائيل، أصبحت الدولة أقوى بكثير”.

واعتبر نتنياهو أن قدرة الجيش الإسرائيلي على التعامل مع التهديدات المتعددة الجبهات “دليل على ذلك”، رغم اتهامات بالإخفاق تلاحق القيادة العسكرية، خلال هجوم حماس المفاجئ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة “معاريف” نهاية الأسبوع، أنه إذا أجريت الانتخابات الآن فإن حزب الليكود تحت قيادة نتنياهو سيحصل على 17 مقعدًا فقط، مقابل 38 مقعدًا لحزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه الوزير بيني غانتس.

وفي سياق متصل، تظاهر الآلاف في أنحاء إسرائيل ليل السبت مطالبين بإقالة نتنياهو.

وتجمعت حشود في تل أبيب للاحتجاج على طريقة قيادة رئيس الوزراء لحرب غزة، بينما تجمهر آخرون خارج مقر إقامة نتنياهو الخاص في مدينة قيسارية شمالي إسرائيل.