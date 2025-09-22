أخبار عالمية

نتنياهو في اجتماع عسكري خلال رأس السنة اليهودية : نواصل الحرب لتدمير المحور الإيراني

أحمد المدبولي

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع كبار قادة الجيش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في ظل استنفار عسكري أُعلن عنه مع بدء احتفالات رأس السنة اليهودية.

 

حيث شدد على مواصلة العمليات «على جميع الجبهات» بهدف ضمان أمن إسرائيل على حد تعبيره.

 

خلال الاجتماع أكد نتنياهو أن إسرائيل نجحت خلال الفترة الماضية في توجيه ضربات لتجهيزات ما وصفته بـ«المحور الإيراني» في مناطق عدة، معرباً عن قناعته بقدرة البلاد على الردع والرد العسكري على أية تهديدات محتملة. 

 

وأضاف أن بلاده «ضربت المحور الإيراني بقوة» في لبنان وسوريا واليمن وحتى داخل إيران، في رسالة تفيد أن الخطة العسكرية لن تتوقف عند حدود غزة. 

 

ووصف نتنياهو العام المقبل بأنه قد يكون «عام تاريخي لأمن إسرائيل»، مكرراً عزمه على «تحقيق جميع أهداف الحرب» التي تشمل استكمال ضرب قدرات حماس وتحرير الأسرى وضمان ألا تبقى غزة ساحة حرب، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية. 

 

وقد تزامن هذا اللقاء مع إعلان الجيش عن تعزيز حالة التأهّب في مختلف الجبهات خلال فترة الأعياد، في إجراء ربطته تقارير بأنه استباقي للتحوطات الأمنية خلال موسم العطلات، وسط تحذيرات دولية متزايدة من مخاطر تصعيد إقليمي.

أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


