رئيس أبحاث شركة أسترازينيكا: سيتم الانتهاء من تطوير لقاحات كوفيد-19 بحلول الخريف القادم للقضاء على طفرات الفيروس الجديدة

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا إن الشركة تعمل مع شريكتها جامعة أكسفور لتطوير لقاحات الفيروس التاجي كوفيد-19 الخاصة بها بحيث يمكنها القضاء على المتغيرات أو الطفرات الجديدة من الفيروس في الخريف القادم.

كما قال رئيس أبحاث شركة أسترازينيكا “مين بانجلوس” في مؤتمر صحفي اليوم:”نعمل بجد ونحن نتحدث بالفعل ليس فقط عن المتغيرات الجديدة التي يتعين علينا إجراؤها في المختبرات بل نتحدث أيضا عن الدراسات السريرية التي نحتاج إلى إجراؤها”.

وأضاف رئيس أبحاث أسترازينيكا:”نحن نهدف بشدة لمحاولة الحصول على لقاح مطور بحيث يمكنه القضاء تماماً على المتغيرات الجديدة من الفيروس وسيتم ذلك بحلول الخريف القادم”.