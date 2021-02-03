رئيس أبحاث شركة أسترازينيكا: سيتم الانتهاء من تطوير لقاحات كوفيد-19 بحلول الخريف القادم للقضاء على طفرات الفيروس الجديدة

بواسطة مهند شرف

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا إن الشركة تعمل مع شريكتها جامعة أكسفور لتطوير لقاحات الفيروس التاجي كوفيد-19 الخاصة بها بحيث يمكنها القضاء على المتغيرات أو الطفرات الجديدة من الفيروس في الخريف القادم.

رئيس أبحاث شركة أسترازينيكا: سيتم الانتهاء من تطوير لقاحات كوفيد-19 بحلول الخريف القادم للقضاء على طفرات الفيروس الجديدة 1 3/2/2021 - 6:43 م

كما قال رئيس أبحاث شركة أسترازينيكا “مين بانجلوس” في مؤتمر صحفي اليوم:”نعمل بجد ونحن نتحدث بالفعل ليس فقط عن المتغيرات الجديدة التي يتعين علينا إجراؤها في المختبرات بل نتحدث أيضا عن الدراسات السريرية التي نحتاج إلى إجراؤها”.

وأضاف رئيس أبحاث أسترازينيكا:”نحن نهدف بشدة لمحاولة الحصول على لقاح مطور بحيث يمكنه القضاء تماماً على المتغيرات الجديدة من الفيروس وسيتم ذلك بحلول الخريف القادم”.

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع

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