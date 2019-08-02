ذكرى الغزو العراقي الغاشم على الكويت في 2 أغسطس سنة 1990 م

تحتفل دولة الكويت اليوم بذكري تحرير الكويت من الغزو العراقي و تصدر هاشتاج #ذكرى_الغزو_العراقي_الغاشم منصة تويتر في الكويت وغرد العديد من الشخصيات احتفالاً بتحرير الكويت من الغزو العراقي و للإشادة بدور الملك فهد ابن عبدالعزيز رَحِمَه الله في تحرير الكويت من الغزو العراقي

الغزو العراقي للكويت

هو عبارة عن هجوم قام به الجيش العراقي على دولة الكويت في 2 أغسطس 1990، واستغرقت الهجمة العسكرية يومان، وانتهت باستيلاء قوات الجيش العراقي على دولة الكويت بأكملها في يوم 4 أغسطس 1990 وتشكلت حكومة صورية رَأَسها العقيد علاء حسين تحت اسم جمهورية الكويت وفي يوم 9 أغسطس 1990 أعلنت الحكومة العراقية ضم العراق و إلغاء السفارات الدولية بها

ظلت الكويت تعاني تحت رحمة الاحتلال العراقي لها لمدة 7 أشهر قبل حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت من ظلم الاحتلال العراقي لها و إستعادة إستقلاليتها في يوم 26 فبراير 1991

حرب الخليج الثانية

هي حرب تحرير الكويت وأطلق عليها أيضاً عملية درع الصحراء ، وعاصفة الصحراء أيضاً وهي عبارة عن حرب شنتها قوات 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق لتحرير الكويت بعد أخذ الإذن من الأمم المتحدة . حيث أنه بعد إحتلال العراق للكويت بمدة قصيرة بدأ الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بإرسال قوات أمريكية إلى السعودية في عملية قامت بتسميتها بـ عملية “درع الصحراء”.

كما حاول الرئيس الأمريكي إقناع بعض الدول لإرسال قواتها إلى السعودية للمشاركة في العملية لتحرير الكويت من الإحتلال العراقي وأرسلت ثمان دول قوتها بالأضافة إلي قوات الدول الخليجية المتمثلة في البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات العربية المتحدة و تحقق تحرير الكويت من الاحتلال العراقي في 26 فبراير 1991 لتعود الكويت دولة مستقلة مرة أخرى

رحم الله شهداء العرب جميعاً