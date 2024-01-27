دُمر عاطفيًا| رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يصدم نتنياهو ويطلب منه إجراء عاجل لحفظ ماء الوجه

يبدو أن الدعم الداخلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ ينفذ مثله مثل الدعم الخارجي، لاسيما بعد مرور أكثر من 100 يوم من الحرب الدائرة في غزة دون تحقيق أي نتائج إيجابية، فلم يتمكن من تحرير أي رهائن، ولم يستطع القضاء على حماس، إلا أنه نجح فقط في قتل المدنيين العزل، وتزامنًا مع تجريم محكمة العدل الدولية ما يفعله الجيش الإسرائيلي في غزة، شن رئيس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، اليوم السبت، هجومًا حادًا على نتنياهو.

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أولمرت يهاجم نتنياهو

وشن أولمرت هجومًا على نتنياهو خلال تصريحاته للقناة الـ 12 العبرية، وصفه بأنه دُمر عاطفيًا، لافتًا إلى أنه فشل في، الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، وتظاهر بأنه سيد الأمن، بينما هو سيد الهراء، والمصيبة الأكبر هو عدم تمكنه من تحرير الرهائن لدى حماس، مؤكدًا أنه أخطأ في حساباته وأهدافه عن الفترة الغير محددة للقضاء على حماس.

وطالب أولمرت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بسرعة وقف الحرب، وإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس من قطاع غزة، مؤكدًا: لو كنت رئيس وزراء الآن، ما كنتُ لأعلن القضاء على حماس.

كان أولمرت أيضًا قد أدلى بتصريحات صحفية لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، أكد فيها أن نتنياهو كان منهارًا عصبيًا وخائفًا من الإطاحة به بعد الفشل الذي حدث في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر الماضي، لافتًا إلى أن تل أبيب انحرفت عن مسارها، والأولوية هنا يجب أن تكون للتفاوض مع المجتمع الدولي بعد انتهاء الحرب، والعودة إلى المحادثات حول تشكيل دولة فلسطينية.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال القتال في جميع محاور قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة، التي تمكنت بدورها من تدمير عدد من الآليات العسكرية خلال الأيام الأخيرة، في الوقت الذي يتواصل فيه سقوط المئات من الشهداء والمصابين، وسط ضغوطات دولية بضرورة وقف أعمال القتال والعودة إلى دائرة المفاوضات.