دونالد ترامب مُدان بدفع 83 مليون دولار كتعويض في قضية الاعتداء الجنسي

صدر حكمٌ يوم الجمعة من هيئة محلفين في نيويورك يفرض على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، دفع مبلغ 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة (إي. جين كارول) وقد جاء هذا الحكم بعد أن اتهمت كارول ترامب بالاعتداء الجنسي عليها.

دونالد ترامب

وقد استغرقت المحاكمات حوالي ثلاث ساعات قبل أن يتوصل أعضاء الهيئة إلى هذا الحكم.

وقد تجاوزت قيمة التعويضات المُقدمة توقعات كارول بكثير حيث كانت تسعى إلى الحصول على تعويض بقيمة عشرة ملايين دولار فقط.

وتمتد التعويضات التي حُكم بها على ترامب لتشمل تعويضات مكافئة بقيمة 18.3 مليون دولار، بالإضافة إلى تعويضات تأديبية بقيمة 65 مليون دولار.

وقد تم رفع الدعوى القضائية ضد ترامب في نوفمبر 2019 من قبل كارول التي تبلغ من العمر 80 عامًا.

وقد اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها في منتصف التسعينيات في غرفة تبديل ملابس بمتجر تابع لشركة بيرجد ورفجودمان في مانهاتن، نيويورك.

وقد نفي ترامب البالغ من العمر 77 عامًا الاتهامات الموجهة إليه ويزعم أنه لم يسمع بكارول أبدًا، ويصف قصتها عن الاعتداء الجنسي بأنها مجرد اختراع يهدف لزيادة مبيعات مذكراتها.

وهذه القضية تأتي بعد أن أدلى ترامب بتعليقات مسيئة حول كارول أثناء فترة رئاسته، حيث وصفها بالكاذبة بعد ادعائها الأول بأنه اعتدى عليها جنسيًا.

وفي جلسة المحكمة التي عُقدت يوم الخميس فقد نفى ترامب بشدة التهم الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي والتشهير بكارول.

ومنذ 16 يناير تواجه الكاتبة السابقة في مجلة (Elle) كارول، ترامب في هذه المحاكمة المدنية.

وفي محاكمة منفصلة العام الماضي فقد أدين ترامب بتهمة الاعتداء جنسيا على كارول في العام 1996 والتشهير بها في العام 2022، وألزم بدفع تعويض لها بقيمة خمسة ملايين دولار.

وعلى الرغم من إدانة محكمة في نيويورك بالإجماع في مايو 2023 ترامب، واصل الرئيس السابق تشويه سمعة الكاتبة، ووصفها (بالكاذبة والمجنونة، وبأنها امرأة زائفة وتحمل رواية زائفة).