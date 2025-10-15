دونالد ترامب: لا تنسَ اقتناء كتاب ابني “إريك” إنه كتاب رائع «بسعر 1.070.88 جنيها مصريا»

كتب الرئيس الامريكي “دونالد ترامب” رسالة إلى جميع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي التي يحضر فيها بقوة كل يوم، يحضهم على اقتناء كتاب ابنه “إريك ترامب” بعنوان «تحت الحصار»، والذي يهدف من خلاله منح القراء تجربة شخصية حول “ماذا يعني أن تكون فردًا من عائلة ترامب؟”، والتي تُعرف أيضا باسم “العائلة المالكة” في الولايات المتحدة الأمريكية.

وروج الرئيس الأمريكي للكتاب مرفقًا مع المنشور الذي كتبه رابط الشراء من “أمازون” مشيرا إلى أنه حقق مبيعات قياسية في كل مكان، وأنه كتاب رائع لا غنى لأحد عن قراءته، وهنأ ابنه بمناسبة نجاح الكتاب.

نبذة عن كتاب نجل ترامب

الكتاب هو عبارة عن مذكرات لابن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب “إريك”، ووصفها هو على “أمازون” بالـ “مذهلة”، حيث يروي فيها اللحظات المفاجئة والمؤثرة طوال حياته، علاوة على مسيرته المهنية كجزء من أقوى عائلة في أمريكا.

وتناول “إريك” في كتابه «تحت الحصار» الحروف الأولى من حياته منذ نشأته، مرورا بأدواره المحورية في الانتخابات الرئاسية لعامي 2016 و 2024، موضحا طريقته في إدارة منظمة ترامب، وقيادته لاستراتيجيات مكافحة الحرب القانونية.

وذكر “إريك” أنه استثمر بشكل عميق في إرث عائلته، ولأنه أحد التلامذة الأوائل لوالده، سعى إلى البناء على أساس الاستثمار في جميع جوانب إرث العائلة المالكة.

من أين أتى اسم الكتاب «تحت الحصار»

وبصفته نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة “ترامب” عام 2015، اقتحم “إريك” عالم السياسة والأعمال في آن واحد، فمن جهة أخذ على عاتقه تنمية الشركة، ومن جهة أخرى أخذ على عاتقه مواجهةالمعارضة الغير مسبوقة من قبل الإعلام المحسوب على الديمقراطيين بالإضافة إلى التحديات القانونية المستمرة.

Don’t forget to get a copy of my son Eric’s book, “UNDER SIEGE,” which is breaking records everywhere. It’s a phenomenal book, that’s a must read for everyone—Congratulations Eric, you deserve it!!! https://t.co/na0jBJ1nxp pic.twitter.com/jUtJ6xrP5P — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2025

فمن اقتحام منزل طفولته “مارا- ألاغوا” إلى محاولات اغتياله المحتملة، مرورا بفضيحة روسيا، وانتهاءً إلى قاعات المحاكم الباردة والفاسدة، ووسائل الاعلام الكاذبة، والرقابة وتشويه السمعة، فلم يكن هذا مجرد هجوم على رئيس، أو حتى على عائلته، بل كانت أمريكا جميعها “تحت الحصار”.

في هذا الكتاب كما يقول “إريك” ستجد نظرة شاملة على صعود وهبوط الحياة في عالم ترامب؛ وكيف تولى زمام إمبراطورية بمليارات الدولارات في الثالثة والثلاثين من عمره؛ وقصصًا مُلهمة من عالم العقارات إلى قاعة مجلس إدارة برنامج “المتدرب المشهور”، وفوضى الحملة الانتخابية.