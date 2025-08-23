دونالد ترامب: بعض عائلات الأسرى الإسرائيليين لا تعارض احتلال غزة

أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتصريحات مثيرة للجدل اليوم الجمعة، زعم خلالها أن عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ليست جميعها تعارض فكرة احتلال القطاع، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام عالمية.

تصريحات ترامب بشأن الأسرى وغزة

أوضح ترامب أنه تعاون في الفترة الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في ملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وأضاف: “لولا جهودي المباشرة لكان الرهائن في غزة قد قُتلوا”، مشيرًا إلى أنه لعب دورًا محوريًا في إبقاء هذا الملف على الطاولة.

كما أكد الرئيس الأمريكي السابق أن الوضع الراهن في غزة يجب أن يصل إلى نهايته قريبًا، قائلًا: “نحن نبذل كل ما بوسعنا من أجل إطلاق سراح باقي الرهائن المحتجزين داخل غزة”.

احتجاجات عائلات الأسرى ضد نتنياهو

تأتي تصريحات ترامب في وقت يتصاعد فيه الغضب داخل إسرائيل، إذ خرجت عائلات الأسرى الإسرائيليين بمظاهرات حاشدة اليوم الجمعة في مدينة القدس المحتلة، بمشاركة مئات المتضامنين، للتنديد بسياسات حكومة نتنياهو.

العائلات أكدت خلال احتجاجاتها رفضها القاطع لخطط الحكومة المتعلقة باحتلال غزة، مطالبة بدلًا من ذلك بالتركيز على إنجاز صفقة تبادل شاملة تضمن الإفراج عن الأسرى دون شروط معقدة أو غير قابلة للتنفيذ.

وقال المتظاهرون في هتافاتهم: “ضعوا الصفقة على الطاولة فورًا، وابدأوا المفاوضات لإنهاء الحرب بشروط واقعية وقابلة للتنفيذ، نحن بحاجة إلى مزيد من الضغط لإجبار نتنياهو على القبول بالعرض الحالي المطروح”.

شهادات من عائلات الأسرى

من جانبه، عبّر أوفير إنجرست، شقيق المختطف ماتان إنجرست، عن حجم المعاناة التي تعيشها العائلات، قائلًا:

“نحن، العائلات الخمسون، لا نعرف طعم الراحة، لا نحتفل بالجمعة ولا السبت، حياتنا متوقفة تمامًا، نحن في حالة انهيار داخلي، ولا أحد يشعر بما نمر به عندما نمر بجوار غرفة فارغة في منازلنا”.

أما هاجاي إنجرست، والد المختطف، فقد وصف الوضع بقوله: “بيتنا بات خاليًا من الروح، لا نستطيع سماع أصوات الضحك، لدينا ابن لا نسمع صراخه إلا في خيالنا من داخل الأنفاق”.