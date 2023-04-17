دول سيكون عيد الفطر فيها السبت.. هل بلدك منها؟

حسب التوقعات التي أعلنتها هيئات الأرصاد الفلكية في العديد من الدول الإسلامية والعربية فإن يوم الجمعة من المتوقع أن يكون هو أول أيام عيد الفطر المبارك في غالبية الدول العربية والإسلامية، ويبقى الأمر الحاسم لرؤية الهلال يوم الخميس المقبل الموافق 20 من شهر أبريل الجاري، إلا أن هناك بعض الدول من المحتمل أن يكون السبت هو أول أيام عيد الفطر بها، حسب ما صرح مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، في تصريحات لصحيفة «الوطن».

دول يكون السبت أول أيام العيد فيها

ووفقًا لـ«عودة» فإن يوم السبت المقبل سيكون هو أول أيام عيد الفطر المبارك بنسبة كبيرة، حسب التوقعات الفلكية، والاطلاع على السنوات الماضية، وهذه الدول هي إندونيسيا، وسلطنة عمان، وإيران، وماليزيا، وبروناي، والهند، والمغرب، وباكستان، وبنجلاديش، بالإضافة إلى وجود دول يصعب التوقع بموعد أول أيام عيد الفطر المبارك بها، إذ من الممكن أن يكون العيد فيها الجمعة أو السبت، وهي الأردن والجزائر وموريتانيا، وباقي الدول ستعلن أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة.

وهناك بعض الدول الإسلامية غير العربية في قارة أفريقيا، من المتوقع أن يعلن أول أيام عيد الفطر فيها يوم السبت، لكن مصر من الدول المتوقع أن تعلن عيد الفطر المبارك يوم الجمعة؛ لأنها تقع على الحافة مع ليبيا، والتي يسهل فيها رؤية الهلال باستخدام التلسكوب.

صعوبة رؤية الهلال في أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي

ويجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يصعب رؤية هلال شهر شوال في أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي يوم الخميس، بسبب حدوث كسوف للشمس ذلك اليوم، لكن الأجزاء الغربية من العالم الإسلامي يتوقع رؤية هلال شهر شوال فيها، وذلك باستخدام التلسكوب، ولن يؤثر الكسوف عليها؛ لأنه يحدث باكرًا.