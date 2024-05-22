دول أوربية تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية..بينما يلغي غالانت قانون فك الارتباط وبن غفير يقتحم الأقصى وسموتريش يسلب أموال السلطة

شهد اليوم الأربعاء عدة مواقف عالمية بارزة تستحق الوقوف عليها، لكونها تسير في اتجاهات معاكسة لبعضها البعض، ففي الوقت الذي تعلن دول أوربية موقفها التاريخي العظيم تجاه الشعب الفلسطيني، وتعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية، يعلن سموتريش عدم تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية أبدا، ويلغي غالانت قانون فك الارتباط لاستعادة مستوطنات داخل الضفة الغربية، ويقتحم بن غفير المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة.

دول أوربية تعترف بدولة فلسطين

أعلنت اليوم كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين رسميا، وناشدت باقي الدول الأوربية بالانضمام لهم، وأكدوا أن موقفهم يعد الحل الأمثل للصراع في الشرق الأوسط، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام، وبدونه ستبقى إسرائيل غير آمنة والشعب الفلسطيني في معاناة وظلم، وقد صرح الرئيس النرويجي بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جاء دعما لمبادرة السلام التي أطلقتها السعودية، وهو بمثابة دعم للقوى المعتدلة وغير المتطرفة، وأن هذا الاعتراف يعني استمرار التفاوض والمساعي السياسية نحو طريق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيا تحت قيادة السلطة الفلسطينية، كما صرح الرئيس النرويجي بأن بلاده ستلتزم بقرار المحكمة الجنائية الدولية وستعتقل نتنياهو في حال وصوله أراضيها، وتعد النرويج أول دولة أوربية تعلن ذلك، كما أكد رئيس الوزراء الأيرلندي بأن لا سلام في الشرق الأوسط دون المساواة بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، كما جاء تصريح رئيس الوزراء الأسباني أن اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية قد جاء بناءا على رغبة أغلبية الشعب الأسباني، وتأتي هذه التصريحات حول الاعتراف بدولة فلسطين تزامنا مع تصريحات مسؤولون أمريكيون بأنهم يأسوا من حكومة نتنياهو التي لا تفكر في حل الدولتين أو حل القضية وليس لها أي خطة استراتيجية لما بعد الحرب.

🚨 وزير الخارجية النرويجي: قمنا بالاعتراف بدولة فلسطين دعماً لمبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية pic.twitter.com/DLV3W7ZFP2 — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) May 22, 2024

غالانت يلغي قانون فك الارتباط

في تحدي سافر لفكرة حل الدولتين، وتناقضا مع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أعلن اليوم وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي “يواف غالانت”، إلغاء قانون فك الارتباط وبذلك فقد أعطى حق وعودة المستوطنات التي كان تم إخلاؤها في عام 2005 في شمال الضفة الغربية، وهم أربعة مستوطنات غانيم وكاديم وسانور وحوميش، وبذلك لم يعد للفلسطينيين مكانا آمنا على أراضيهم وينتشر الإسرائيليون في كل شبر، كما أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف “سموتريش” قرار عدم تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية بعد الآن، وفرض عقوبات مالية على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وإلغاء تصريحاتهم.

أيرلندا تعترف بدولة فلسطينية، ورئيس وزراءها يقول: لا مستقبل للنسخة المتطرفة من الصهيونية التي تغذي عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي#حرب_غزة pic.twitter.com/fM7nDurPeY — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 22, 2024

بن غفير يقتحم المسجد الأقصى

وفي تحدي سافر لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين، اقتحم اليوم وزير الأمن القومي الإسرائيلي “إيتمار بن غفير” المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة، وجاءت هذه العملية تزامنا مع عيد الفصح العبري، كما جاءت أيضا في ما يبدو ردا على اعتراف بعض الدول الأوربية بدولة فلسطين، حيث قامت دولة الاحتلال أيضا باستدعاء سفراء أيرلندا وإسبانيا والنرويج للاحتجاج على الاعتراف بفلسطين، فيما رحبت حركة حماس بهذه الخطوة من الدول الأوربية والشعوب الحرة، وذكرت في بيان لها “ندعو جميع الدول بالاعتراف بحقوقنا الوطنية ودعم نضال الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال ومقاومة الاحتلال”، وكما أكد وزير الخارجية النرويجي أنه كان من الممكن تفادي مأساة غزة لو تم الاعتراف بفلسطين بعد اتفاق أوسلو.