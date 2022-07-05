الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يصدر علاوة بدل التضخم للمواطنين لرفع دعم ذوي الدخل الحدود

أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مؤخرا عن قرار رفع الميزانية المخصصة لأصحاب الدخل المحدود من العائلات الإمارتية وذلك من خلال إعادة بناء هيكلة “برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل” حتى يصبح برنامجا متكاملا حيث كانت الميزانية المخصصة 14 مليار درهم لتصبح بعد قرار الرفع الضعف أي 28 مليار درهم والهدف من دعم الأسر الإمارتية محدودة الدخل هو رفع مستوى المعيشة وتوفير لهم حياة كريمة وتقديم المساعدة المادية لهم وتخفيف عبء الحياة عن أبناء الوطن في جميع أرجاء الدولة.

برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل في دولة الإمارات

تعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول المهتمة والحريصة على توفير أفضل المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري ودعم المواطنين محدودي الدخل ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار لتكاليف المواد الغذائية وتكاليف الوقود والطاقة وغيرها، ووضحت حصة بنت عيسى وزيرة تنمية المجتمع أن البرنامج يشمل جميع المحاور الأساسية مثل علاوة رب الأسرة وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء والدعم المادي المخصص للسكن كما ويشمل الاحتياجات الأساسية والتي تتضمن المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود إضافة إلى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين والباحثين عن العمل وتوفير الدعم المالي للمواطنين فوق سن ال45 العاطلين عن العمل.

أربعة مخصصات جديدة تصدرها دولة الإمارات لرفع دعم ذوي الدخل المحدود

بناء على قرار رفع الميزانية لأصحاب الدخل المحدود أشار رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن المبادرة “برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل” ستكون ضمن ثلاثة محاور رئيسية محددة للدعم الاجتماعي وهي عبارة عن: مخصصات جديدة وزيادة علاوات بالإضافة إلى علاوات بدل تضخم.

والمخصصات الجديدة تكون عبارة عن مخصص سكن ليصل إلى 2500 درهم شهريا، ومخصص التعليم الجامعي بقيمة 3200 درهم شهريا للطلاب المتفوقين كما يتضمن مخصص المتعطل الباحث عن العمل لمدة ستة شهور بقيمة 5000 درهم شهريا، ومخصص من لا يعمل والذي يتجاوز عمر ال45 عاما يصل إلى 5000 درهم شهريا.

أما بالنسبة للعلاوات التي تم زيادتها فتحتوي على زيادة علاوة رب الأسرة مع سنوات الخبرة لتصل إلى 13000 درهم، وزيادة علاوة الزوجة لتصل إلى 3500 درهم شهريا بالإضافة إلى زيادة علاوة الأبناء لتصبح 2400 درهم للابن الأول، و1600 درهم للابن الثاني والثالث وأخيرا 800 درهم للابن الرابع فأكثر.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يصدر علاوة بدل التضخم في الإمارات

تعتبر علاوة التضخم من أهم العلاوات التي تساعد المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار ويحتوي برنامج علاوات بدل التضخم على ثلاثة أقسام محددة: