دولة أفريقية تسجل أول حالة وفاة بفيروس ماربورغ

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل السلطات الصحية في غينيا، أول حالة وفاة بفيروس “ماربورغ”، وهو حمى نزفية شديدة العدوى تشبه فيروس “إيبولا”، قائلة: “سعى المريض في البداية للعلاج في مستشفى محلي قبل أن تتدهور حالته بسرعة ويلقى حتفه”.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن هذا المرض الفتاك في غرب إفريقيا، حيث حدث 12 تفشيًا كبيرًا للفيروس منذ عام 1967، معظمها في جنوب وشرق إفريقيا، وتم تشخيص حالة جديدة في غينيا الأسبوع الماضي ، بعد شهرين من إعلان البلاد خالية من فيروس “إيبولا” ، بعد انتشار طفيف في بداية العام الجاري.

من جهة أخرى، أوضح خبراء في المختبر الوطني للحمى النزفية في غينيا ومعهد “باستور” في السنغال أن التشخيص كان فيروس “ماربورغ”.

القضاء على فيروس ماربورغ في بدايته

كما أوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي: “إن احتمال انتشار فيروس ماربورغ على نطاق واسع يعني أننا بحاجة إلى القضاء عليه في بدايته”، وأضاف: “نعمل مع الجهات الصحية على التصدي السريع بناء على خبرة وتجربة غينيا السابقة في التعامل مع فيروس إيبولا الذي ينتقل بطريقة مماثلة”.

وتابعت المنظمة أن “معدلات الوفيات في ماربورغ تراوحت بين 24 و 88% في موجات الانتشار السابقة، وأن تلك النسبة تعتمد على سلالة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات”، وأضافت أن العدوى تحدث عن طريق ملامسة إفرازات وأنسجة الجسم المصاب.