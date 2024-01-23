دوقة يورك تكتشف إصابتها بسرطان الجلد بعد أن كانت قد شُفيت من مرض سرطان الثدي في العام الماضي

اكتشفت سارة فيرغسون، دوقة يورك، إصابتها بنوع من مرض سرطان الجلد، وذلك وفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز نقلا عن وسائل إعلام بريطانية في يوم الأحد الماضي.

وكانت سارة فيرغسون، والتي تبلغ من العمر 64 سنة، والتي كانت متزوجة من الأمير أندرو، قد شُفيت من مرض سرطان الثدي في السنة الماضية قبل أن تصاب حاليا بمرض سرطان الجلد، وذلك بعد أن أزالت عدة شامات.

وطبقًا لموقع سكاي نيوز، فإن المتحدث باسمها قد أشار إلى أنها الآن تخضع لفحوصات أكثر من أجل التأكد من كون المرض في مراحله المبكرة، كما أشار إلى أن معنويات سارة تظل مرتفعة.

وفي وقت سابق كانت سارة فيرغسون قد شددت على ضرورة خضوعها لفحوصات مرض السرطان بعد أن أجرت جراحة لاستئصال سرطان الثدي.

وكان هذا الإعلان بخصوص الإصابة بالمرض بينما كان الملك تشارلز، والذي يبلغ من العمر 75 عاما، يستعد لإجراء تصحيحي في هذا الأسبوع بسبب تعرضه لتضخم في البروستاتا.

وفي يوم الأربعاء الماضي، كان قد أبلغ مسؤولون في الأسرة المالكة عن خضوع زوجة الأمير ويليام، “كاثرين”، لعملية جراحية في البطن، وأنها سوف تبقى في المشفى لفترة تصل لأسبوعين.