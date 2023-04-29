شاهد.. لحظات مهيبة أثناء دفن الشيخ عبدالله كامل وكلمات مؤثره في حقه

حضر الآلاف أمس الجمعة، من الجالية العربية المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية، لحظات دفن وتشييع الشيخ عبدالله كامل، والذي توفاه الله في السادس من شهر شوال 1444 هجرية، الموافق 26 أبريل 2023، بولاية نيوجيرسي الأمريكية، والذي كان يؤم المصلين بإحدى أكبر المراكز الإسلامية “MCC”.

وكانت وفاة كامل، قد أحدثت ضجة كبيرة، بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وكان ذلك بسبب ما اشتهر به من صوت شجي ندي أثناء تلاوته القرآن الكريم، وخطبه ومواعظه الجليلة.

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وعلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، كتب الشيخ حاتم الحويني، نجل الشيخ المحدث أبو إسحاق الحويني، تغريدة، جاء فيها “عادة الوالد (الشيخ أبو إسحاق #الحويني) أن يوثق موت أحبابه في كتاب عنده، وهذا توثيقه في وفاة #الشيخ_عبدالله_كامل رحمه الله”.

وأرفق الحويني صورة ضوئية من خط والده، كتب فيها ما يلي:

كلمة مؤثرة أثناء الدفن

ونشر عمر الحنبلي، الإعلامي بقناة الرحمة الفضائية، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” مقطع فيديو للشيخ أكرم كساب، وهو يقول خطبة قصيرة في حق الشبخ عبدالله كامل أثناء دفنه “رحمه الله”.

وبدأ الشيخ أكرم كساب خطبته بحمد الله تعالى، ثم تلى قول الله عز وجل “كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام”، وبعد ذلك صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه “إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون”، ثم بدأ الحديث عن الشيخ عبدالله كامل.