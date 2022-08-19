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فيديو.. بعد موجة من الجفاف، تدفق المياه من سقف مطار جنيف بسبب الأمطار الغزيرة

محمد خير الحوراني

تحت تأثير التغير المناخي وبعد أشهر من الجفاف، تسببت العواصف العنيفة التي حملت معها كميات كبيرة من الأمطار في سويسرا أحداثاً غير متوقعة، حيث أظهرت مقاطع فيديو من مطار جنيف تسرُّب المياه من سقف المطار في عدة أماكن.

وفي مشهد غير متوقع أثار دهشة الركاب، تسرّبت مياه الأمطار من السقف في عدد من المواقع في مطار جنيف بسبب سوء الأحوال الجوية، وهو ما تطلب تنظيف المبنى، بينما لم يؤثر على حركة الركاب أو الرحلات الجوية، حسب ما أعلنت عنه الخدمة الصحفية للمطار، التي أكَّدت أيضاً التخطيط لأعمال “العزل المائي الإضافية” في المطار.

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وكانت قد شهدت سويسرا خاصة مناطقها الغربية والجنوبية، طوال العام تراجعاً حاداً في كمية الأمطار المتساقطة، مقارنة بمعدلاتها طيلة السنوات الماضية، وتناقصت كمية الأمطار بنسبة 54 في المائة، مقارنة بالمعدل المناخي. أما في الجنوب، فإن ندرة المياه قد تكون بالفعل هي الأسوأ منذ بدء قياسها. بينما كان ربيع الشمال جافاً بالفعل.

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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