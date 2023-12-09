دعوات عالمية لإضراب شامل لنصرة غزة.. ومواطني إسبانيا يرسمون لوحة بشرية لعلم فلسطين

حيث انطلقت تغريدات بين ناشطون عدة، في دول العالم المختلفة تنادي بإضراب شامل، للشعوب الحرة، من أجل الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، بعد عجز الحكومات عن فعل ذلك، في مجلس الأمن.

دعوات لإضراب شامل في العالم

إضراب عالمي فريد

دعوات فريدة من نوعها، تحدث لأول مرة في العالم، حيث عجزت الشعوب أمام الحكومات، فقد أدركت الشعوب سيطرة اللوبي الصهيوني على حكوماتهم، وعجزها لمنع قتل الأطفال، في الحرب على غزة، وانطلقت التظاهرات في كل مكان، ثم اتفق المغردون على إضراب شامل، يوم 11 ديسمبر الموافق الاثنين القادم، من أجل وقف إطلاق النار، وتوقف الاحتلال عن حرب الإبادة التي ترتكب ضد شعب فلسطين، وأهالي غزة.

هل ستشارك في الإضراب الشامل

الذي سينطلق على مستوى العالم لأجل إيقاف الحرب على غزة؟

الموعد يوم الإثنين 11 ديسمبر

عمم – شارك – احشد – انشر pic.twitter.com/GG7kXFInIH — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) December 9, 2023

هل تعلو كلمة الشعوب ؟

وسيكون التعبير بالإضراب، في المدارس والجامعات، والبنوك والتجارة، ووسائل المواصلات، وحركة المواني والطيران، وجميع الأعمال، ومختلف المؤسسات، وكافة مناحي الحياة، فهل تنجح الشعوب وخاصة الشعب الأمريكي في التأثير على الحكومات.

الإسبان يرسمون علم فلسطين

رسم الإسبان لوحة بشرية رائعة، لعلم فلسطين، بأجسادهم، في موقف وفاء عظيم، لمناصرة القضية الفلسطينية، حيث خرج الآف من الشعب الأسباني يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وبجانب علم فلسطين، وضعوا لوحة بيكاسو الشهيرة “غرنيكا”، التي تعبر عن رفض الحرب.