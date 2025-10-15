دراسة جديدة تكشف تمدد الشذوذ المغناطيسي جنوب المحيط الأطلسي

في بحثٍ جديد نُشر في دورية فيزياء الأرض والكواكب الداخلية، رصد العلماء زيادة تدريجية في امتداد الشذوذ المغناطيسي بجنوب المحيط الأطلسي خلال العقد الماضي، مما قد يشكل تهديدًا لهذه المنطقة ويؤثر سلبًا على الاتصالات الفضائية.

تشير قياسات الأقمار الصناعية إلى أن في هذه المنطقة ينخفض المجال المغناطيسي بحيث تقترب الجسيمات عالية الطاقة من ارتفاع نحو 200 كيلومتر فوق سطح الأرض، أي أقرب بكثير من بقية المناطق، مما يجعل الأقمار الصناعية هناك أكثر عرضة للإشعاع.

وفي البحث الجديد، الذي استند إلى بيانات سوارم (Swarm) المكوّن من ثلاثة أقمار صناعية تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، تبيّن أن هذا الشذوذ قد ازداد بشكلٍ ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية، خصوصًا في الطرف القريب من قارة أفريقيا، وهو ما يظهر بوضوح في الصورة المرفقة.

ويُرجَّح أن تكون هذه التغيرات مرتبطة بعمليات ديناميكية في الطبقة الفاصلة بين النواة الخارجية المنصهرة والوشاح الصخري، إلا أن السبب الدقيق لا يزال موضوعًا للبحث والنقاش العلمي.

الدرع الواقي للأرض

يمثل الغلاف المغناطيسي درعًا طبيعيًا يحمي الأرض من الجسيمات المشحونة عالية الطاقة القادمة من الشمس، والتي قد تسبب أضرارًا للأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة.

كما يتعرّض رواد الفضاء لجرعات مرتفعة من الإشعاع عند مرورهم فوق هذه المنطقة على متن محطة الفضاء الدولية أو محطة الفضاء الصينية الحديثة، ولهذا يولي العلماء حول العالم اهتمامًا بالغًا برصد تطوّر الغلاف المغناطيسي ومتابعته عن كثب.

والمثير للدهشة أن التغيّر الذي لاحظه الفريق البحثي لا يقتصر على ضعف الغلاف المغناطيسي في هذه البقعة فحسب، بل رُصدت في المقابل زيادة في قوة المجال المغناطيسي فوق مناطق من شمال آسيا، ما يشير إلى أن التغيرات في المجال المغناطيسي للأرض ليست متماثلة في جميع المناطق، ولا تزال الأبحاث في هذا المجال تتقدّم بوتيرة متسارعة بفضل التطوّر في الأدوات والمهمّات الفضائية، ولا سيّما سوارم الذي أُطلق عام 2013.