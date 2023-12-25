خلال 24 ساعة فقط| مقتل عدد كبير من جنود وضباط قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي في غزة ووسائل الإعلام الإسرائيلية تصف هذا اليوم بالأسود

ما زالت جميع محاور القتال في غزة تشهد حرباً ضارية بين قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وكبدت المقاومة الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة في أرواح جنوده وضباطه وآلياته العسكرية، الأمر الذي جعل نتنياهو يقر بشراسة المعارك ويؤكد أن دولة الكيان تدفع ثمناً باهظاً خلال هذه الحرب.

خلال 24 ساعة فقط| مقتل عدد كبير من جنود وضباط قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي في غزة ووسائل الإعلام الإسرائيلية تصف هذا اليوم بالأسود

أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة فقط

وبالرغم من أن ميزان القوى بين جيش الإحتلال والمقاومة الفلسطينية غير متناسب، إلا أن أصحاب الأرض يسجلون خسائر كبيرة في عناصر المحتل، وخلال الـ24 ساعة الماضية فقط اعترف جيش الإحتلال بمقتل 15 ضابط وجندي وإصابة العشرات، وهذا في يوم واحد فقط، الأمر الذي جعل وسائل الإعلام الإسرائيلية تصف هذا اليوم باليوم الأسود منذ بدء الحرب على غزة.

اقرأ معنا:

وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم كتائب القسام، أنهم قتلوا 48 جندي وضابط إسرائيلي خلال الـ4 أيام الماضية، هذا بالإضافة إلى تدمير 35 آلية عسكرية بمن فيهم، ما بين دبابة وناقلة جند وجرافة، وإذا اعتبرنا أنه يوجد في كل آلية عسكرية جنديين فقط، فهذا يعني أنه يوجد 70 قتيل وجريح آخر بخلاف الـ48 الذين تم قتلهم بشكل محقق.

وسائل الإعلام الإسرائيلية وصفت اليوم بـ "الأسود" إذ سجل في نهاية الأسبوع أكبر عدد من القتلى خلال يوم واحد#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/tEvJ1gmDks — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 24, 2023

كما نشرت القسام بالأمس العديد من المشاهد التي تُظهر استهداف جنود الإحتلال أثناء تحصنهم بالمباني، وفي مشهد واحد من المشاهد التي عرضتها المقاومة، ظهر استهداف أكثر من 10 جنود وضباط في عملية واحدة، أثناء تحصنهم بالمباني السكنية، وأكدت القسام أنها نفذت 24 مهمة عسكرية ضد جيش الإحتلال خلال ساعات قليلة، الأمر الذي أوقع عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الإحتلال الإسرائيلي، مما جعل وسائل الإعلام الإسرائيلية تصف يوم أمس باليوم الأسود على إسرائيل.