خلاف حاد بين الرئيس بايدن والكونغرس حول مخالفة الدستور الأمريكي في قصف اليمن

اعترض بعض النواب في الكونغرس الأمريكي، على ضرب مواقع عسكرية باليمن، كما أعربوا عن استيائهم من انخراط أمريكا، في حروب طويلة ليس لها نهاية.

الكونغرس الأمريكي

تجاوز الدستور

حيث يتهم بعض نواب الكونغرس الأمريكي، الرئيس بايدن، بمخالفة المادة الأولى للدستور، حيث أنه تنص، على أن الكونغرس هو السلطة الوحيدة، التي تتخذ قرار الحرب في الصراعات الخارجية، بينما خالف الرئيس الأمريكي بايدن الدستور، واتخذ قرار الحرب على اليمن، دون الرجوع إلى مجلس النواب”الكونغرس”.

“لقد سئمنا الحروب التي لا نهاية لها”.. نواب أميركيون يشنون هجومًا على #بايدن ويتهمونه بتجاوز الدستور بهجومه على #اليمن @AnaAlarabytv pic.twitter.com/Zq8WAbvUCx — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 12, 2024

الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن

حيث كانت أمريكا تسعى منذ شهر، إلى خلق تحالف دولي من 40 دولة، ضد الحوثيون في اليمن، بزعم تعطيل الملاحة في البحر الأحمر، ووجهت أمريكا وبريطانيا، ضربات على مواقع عسكرية، ومطارات في اليمن، حيث كانت اليمن قد أعلنت منعها للسفن الإسرائيلية، من العبور عبر مضيق باب المندب، حتى توقف العدوان الإسرائيلي الهمجي، على قطاع غزة، ودخول المساعدات الإنسانية الكافية للأهالي.

الحرب لا نهاية لها

اعترض النواب الأمريكيين أيضا، على دخول أمريكا حروب طويلة الأمد، من خلال الحرب على الحوثيين، وقد كانت أمريكا، قد تورطت في حروب كثيرة من قبل، لانهاية لها، ولم تحصد منها نصرا، مثل الحرب في فيتنام، وأفغانستان، والعراق، وسوريا، وقد كلفت هذه الحروب أمريكا مبالغ كبيرة، وأثرت على الاقتصاد في الولايات المتحدة.

رفض شعبي

كما لاقي الهجوم على الحوثيين أيضا، رفضا شعبيا في ألولايات المتحدة الأمريكية، إذ تظاهر العديد في محيط البيت الأبيض، وفي مناطق متفرقة في البلاد، رفضا للقصف الأمريكي لليمن.