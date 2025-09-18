خطوة جديدة للنقل الذكي: روسيا تطلق أول ترام ذاتي القيادة في موسكو

نجحت روسيا مؤخرا في إطلاق أول ترام للركاب ذاتي القيادة في شمال غرب العاصمة بمشاركة سيرغي سوبيانين، عمدة موسكو، وذلك على الطريق الذي يربط بين محطة مترو شوكينسكايا وشارع كولاكوف.

وقد شملت تجربة التشغيل أيضا عربتي ترام بدون سائق ذاتيي الدفع لاختبار وتدريب الذكاء الاصطناعي، والمزيد من النماذج المبرمجة.

تصريح عمدة موسكو في الاحتفالية:

“شهدت العاصمة الروسية مؤخرًا تركيزًا على تطوير التقنيات العالية في مجال النقل المسير، بمساهمة شركات مثل “ياندكس” و”سبير” وغيرها من الشركات المتخصصة، بالإضافة إلى الجامعات الرائدة في موسكو التي تعمل على تطوير هذه التقنيات. وقد مكننا ذلك من إنشاء مركزنا الخاص بالناقلات المسيرة في عام 2023، حيث تم تكليف مختصينا الشباب بتطوير واختبار تقنيات النقل المسير لأنواع محددة من النقل الحضري وعلى طرق معينة”.

وأفاد عمدة موسكو إلى أنه قد تمت تجربة تسيير ترام بدون سائق منذ مايو 2024، حيث قطعت خلالها ما يزيد عن 8000 كيلو متر أتمتها دون أي أعطال أو مخالفات لقواعد المرور.

وأضاف العمدة في تصريحه بأن الفترة التجريبية قد تمت بنجاح، وأنه قد آن الأوان لتسيير الترام ذاتي القيادة فعليا، مُقَرِّراً أنه سوف يتم إضافة ثلاث مركبات بنهاية هذا العام، ومن المخطط أن يتم تسيير 15 مركبة مسيرة أخرى خلال العام القادم 2026.

برمجيات روسية للذكاء الاصطناعي تنجح في مهام القيادة الذاتية للحافلات

أثبتت تجارب التشغيل التي تمت حتى الآن تفوق الذكاء الاصطناعي القائم على البرمجيات الروسية في تسيير حافلات الترام في موسكو ذاتية القيادة بنجاح تام، بما يفتح المجال لعصر جديد من وسائل النقل صديقة البيئة الحديثة والمتطورة، والتي تكفل الراحة والرفاهية للمستخدمين مع توفير الأمان الكامل لهم، ويبقى دور السائق محصورا في مراقبة أداء الترام ذاتي القيادة، والتدخل عند الحاجة.

من المتوقع بعد النجاح الكبير الذي حققته تجارب تسيير حافلات الترام بدون سائق والتي تم تدشينها في موسكو، أن يتم تعميم هذه التجربة في الكثير من المدن الروسية التي تعتمد الترام كأحد الوسائل الناجحة للنقل الداخلي، مع مراعاة ظروف كل منطقة لاستيعاب هذه الوسيلة.

الحافلة الكهربائية “GAZelle e-City” نموذج حديث للنقل يجوب شوارع موسكو

وفي نطاق عمليات التطوير المستمر لوسائل نقل الركاب في موسكو، فقد بدأت تجربة الحافلات الكهربائية صغيرة الحجم “GAZelle e-City”، التي تعد وسيلة نقل مدمجة حديثة، بحيث تتناسب مع الشوارع الضيقة والكثافة المرورية المتوسطة.

وتقوم حاليا شركة موسغورتراسن التي تتولى تصنيع الحافلات الصغيرة، بإجراء الاختبارات اللازمة قبل أن يتم اعتمادها رسميا.

المواصفات الفنية لحافلة “GAZelle e-City” الجديدة

تم إدخال العديد من المواصفات الحديثة على الحافلة الصغيرة الجديدة لتوفير المزيد من عوامل الراحة والأمان:

بها 10 مقاعد فقط

مزودة بنظام تحكم في درجات الحرارة داخل الحافلة.

أبواب واسعة لسهولة الصعود والهبوط.

توفير زر استدعاء السائق للمساعدة في الحالات الطارئة.

مساحات مخصصة لعربات الأطفال والأمتعة الكبيرة.

تجهيزات تكنولوجية متقدمة لراحة المستخدمين.

وتأتي الحافلات الكهربائية الصغيرة ضمن الخطة الموضوعة لتطوير وسائل نقل الركاب في العاصمة موسكو التي تعد أنظمتها من أكثر النظم العالمية تطورا وكفاءة.