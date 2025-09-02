خطوة أوروبية جديدة.. بلجيكا تنضم إلى الدول المعترفة بفلسطين

أعلن وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، أن بلجيكا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر الجاري، في خطوة وصفتها بروكسل بأنها “موقف سياسي ودبلوماسي قوي” يهدف إلى دعم فرص حل الدولتين، والتصدي لما اعتبرته “سياسات إسرائيل التوسعية عبر الاستيطان والاحتلال العسكري”.

اعتراف مشروط

وأوضح وزير الخارجية البلجيكي أن الاعتراف سيصبح نافذًا بشكل كامل بعد الإفراج عن آخر رهينة إسرائيلي من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن تحرك مشترك تقوده فرنسا والمملكة العربية السعودية على أن يستكمل إداريًا بمرسوم ملكي، وأكد بريفو أن بلجيكا ستنضم إلى الموقعين على “إعلان نيويورك” الذي يضع أسسًا واضحة لتحقيق حل الدولتين.

🇧🇪🇵🇸🚨La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l’ONU ! Et des sanctions fermes sont prises à l’égard du gouvernement israélien. Tout antisémitisme ou glorification du terrorisme par les partisans du Hamas sera aussi plus fortement dénoncé. 🔸Au vu du… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) September 2, 2025

عقوبات صارمة ضد إسرائيل

كما كشف بريفو أن بلاده ستفرض 12 عقوبة “صارمة” على الحكومة الإسرائيلية، تشمل:

حظر استيراد منتجات المستوطنات.

مراجعة سياسات المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية.

تقييد المساعدات القنصلية للبلجيكيين المقيمين في المستوطنات غير الشرعية.

فرض حظر على التحليق والعبور.

إدراج وزراء إسرائيليين متطرفين وعدد من المستوطنين العنيفين إلى جانب قادة من حركة حماس، على قائمة “الأشخاص غير المرغوب فيهم” في بلجيكا.

وأضاف أن بلجيكا ستدعم التصويت الأوروبي لتعليق التعاون مع إسرائيل، بما في ذلك تعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن برامج البحث والتعاون الفني.

وأكد بريفو أن هذه الخطوة جاءت “في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين وخاصة في غزة، وفي مواجهة العنف الذي ترتكبه إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي”، مضيفًا أن الهدف من العقوبات “ليس معاقبة الشعب الإسرائيلي، بل إلزام حكومته باحترام القانون الدولي والإنساني وتغيير الوضع على الأرض”.

كما أعلن وزير الخارجية التزام بلاده بالمشاركة في إعادة إعمار فلسطين، بالتوازي مع مبادرات جديدة لمكافحة معاداة السامية عبر تعزيز جهود الأجهزة الأمنية وإشراك ممثلي الطوائف اليهودية في بلجيكا.

وتأتي هذه الخطوة البلجيكية في ظل موجة اعترافات غربية متزايدة بالدولة الفلسطينية بعد خطوات مماثلة من جانب أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا، الأمر الذي زاد من الضغوط الدولية على إسرائيل وأثار غضب حكومتها، لاسيما في ظل الانتقادات العالمية المتصاعدة للحرب على قطاع غزة.