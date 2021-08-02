خطوات التسجيل في يانصيب الهجرة إلى كندا 2021 والمستندات المطلوبة

تستقطب كندا العديد من الوافدين إلى الدولة من المهاجرين من كافة أنحاء العالم، حيث تعمل الدولة على وضع فكرة يانصيب الهجرة إلى كندا حتى يتمكن العديد من الأفراد الراغبين في الهجرة التسجيل في اليانصيب والحصول على نصيبهم من القرعة، فيما يلي نسرد أهم خطوات التسجيل في يانصيب الهجرة إلى كندا 2021 والمستندات المطلوبة للتسجيل.

خطوات التسجيل في يانصيب الهجرة إلى كندا 2021

يتم التسجيل في قرعة الهجرة إلى كندا عبر اتباع الخطوات التالية أون لاين، وهي:

الدخول إلى رابط موقع يانصيب الهجرة إلى كندا الرسمي.

أدخل بعدها إلى برامج الهجرة الموجودة بالموقع، ثم عليك بإنشاء ملف تعريفي خاص بمقدم الطلب للتسجيل.

يتم إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.

يتم تسجيل البيانات المطلوبة بدقة وعناية، ثم يتم دفع الرسوم المستحقة للتسجيل في القرعة.

على المتقدم للتسجيل في القرعة اتباع اجراءات التسجيل بتتبع الملف الخاص به الشخصي أو عبر تتبع البريد الإلكتروني المسجل به في الموقع.

المستندات المطلوبة للتسجيل في قرعة الهجرة إلى كندا

هناك بعض المستندات والوثائق التي تتطلب من المتقدم أن يقوم بإحضارها وهي: