هنالك عمليات بحث كثيرة من قِبل المواطنين في تونس لمعرفة خطوات التسجيل في منحة 300 دينار التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية لجميع المواطنين، حيث يتم صرفها عبر منصة أمان التونسية، علما أنه مؤخرا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن بدء استقبال طلبات تسجيل جديدة في منحة الـ 300 دينار، حيث تأتي هذه الجهود لصرف المنحة ضمن الدور الكبير الذي اسعى الوزارة لتقديمه لجميع المواطنين في تونس، ومن خلال مقالنا سنتعرف على خطوات التسجيل في منحة 300 دينار وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس.

إقرأ أيضاً: • ارتفاع أمام اليورو و انخفاض مقابل الدولار هذه حصيلة تطور الدرهم المغربي

طريقة التسجيل في منحة 300 دينار من خلال الجوال

في البداية يقوم المستفيد أو المتقدم بالدخول إلى رابط منصة أمان.

من ثم يقوم باستكمال عملية التسجيل السهلة وفق ما هو موضح في المنصة.

ويمكن لأي شخص التسجيل في منحة الـ 300 دينار، عن طريق رقم الهاتف 1021 من خلال تقديم رقم البطاقة التعريفية الوطنية.

ويبدأ الصرف للمنحة في تاريخ 1 سبتمبر 2021.

الفئات التي تستحق صرف المنحة لهم