خطوات التسجيل في منحة 300 دينار وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس
هنالك عمليات بحث كثيرة من قِبل المواطنين في تونس لمعرفة خطوات التسجيل في منحة 300 دينار التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية لجميع المواطنين، حيث يتم صرفها عبر منصة أمان التونسية، علما أنه مؤخرا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن بدء استقبال طلبات تسجيل جديدة في منحة الـ 300 دينار، حيث تأتي هذه الجهود لصرف المنحة ضمن الدور الكبير الذي اسعى الوزارة لتقديمه لجميع المواطنين في تونس، ومن خلال مقالنا سنتعرف على خطوات التسجيل في منحة 300 دينار وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس.
طريقة التسجيل في منحة 300 دينار من خلال الجوال
- في البداية يقوم المستفيد أو المتقدم بالدخول إلى رابط منصة أمان.
- من ثم يقوم باستكمال عملية التسجيل السهلة وفق ما هو موضح في المنصة.
- ويمكن لأي شخص التسجيل في منحة الـ 300 دينار، عن طريق رقم الهاتف 1021 من خلال تقديم رقم البطاقة التعريفية الوطنية.
- ويبدأ الصرف للمنحة في تاريخ 1 سبتمبر 2021.
الفئات التي تستحق صرف المنحة لهم
- العائلات التي لا يتجاوز دخلها الشهري 300 دينار.
- الأسر المنتفعة بالمنحة الشهرية القارة للعائلات الفقيرة.
- الأسر التي تنتفع من بطاقة العلاج المجاني وذلك دون المنحة الشهرية القارة أو الأسر التي تنتفع ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة.
- بالإضافة إلى الأسر المنتفعة بمنح الشيخوخة وجرايات التقاعد الضعيفة.
- الأجراء والعاملون لحسابهم الخاص المنخرطون في أحد الأنظمة التابعة للضمان الاجتماعي، أو الذين لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية بعد التثبت من شروط استحقاقهم لهذه المساعدات