خطة أوروبية لإعادة إعمار غزة وتعزيز الدولة الفلسطينية.. تفاصيل

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من نيويورك على هامش مؤتمر حول حل الدولتين، عن إطلاق “أداة خاصة” لإعادة إعمار قطاع غزة ، مؤكدة أن أي دولة فلسطينية مستقبلية يجب أن تكون “قابلة للحياة اقتصادياً”.

تصريح فون دير لاين

وفي تصريح لفون دير لاين في كلمتها قالت: “سنعمل نحن الأوروبيين على إنشاء أداة محددة لإعادة إعمار غزة، بالتنسيق مع الجهود الدولية الأخرى. غزة يجب أن تُبنى من جديد، والاقتصاد الفلسطيني يجب أن يُعاد إطلاقه، وأدعو الجميع للانضمام إلى هذا المسعى حتى يكون ممكناً”، وفقا لقناة تيلى ثينكو الإسبانية.

وتابعت فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي كان وما زال داعماً رئيسياً للسلطة الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى حزمة مالية غير مسبوقة بلغت 1.6 مليار يورو، لكنها شددت على أن الجهود يجب أن تتضاعف لأن “بقاء السلطة الفلسطينية على المحك”، وأعلنت عن تشكيل “مجموعة مانحين” جديدة لهذا الغرض.

تعليق كوستا

وأكد رئيس المجلس الأوروبى أنطونيو كوستا، المشارك فى المؤتمر على ضرورة اعتماد مقاربة واضحة لمرحلة ما بعد الحرب ، قائلا “لا مكان للإرهاب، ولا للمستوطنات غير الشرعية، ولا لقتل المدنيين الأبرياء، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو إسرائيل”.

كما رحب كوستا بـ”الزخم” الذي وفره المؤتمر، تجاه اعتراف غالبية دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، داعياً الجميع إلى “الارتقاء إلى مستوى اللحظة” والتأكيد أن “وقت السلام قد حان”.

وأنهى كوستا حديثه بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج “العاجل وغير المشروط” عن جميع الرهائن في غزة، مطالباً إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وإنهاء سياساتها الاستيطانية.