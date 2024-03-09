خطاب “أبو عبيدة” المتحدث العسكري لكتائب القسام يوم 8 مارس 2024

بعد مرور 154 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، أدلى المتحدث العسكري لكتائب القسام “أبو عبيدة” خطاب مساء أمس الموافق 8 مارس 2024، وجاء في الخطاب العديد من الكلمات الهامة للأمة الإسلامية وللوطن العربي.

وأشار أبو عبيدة في خطابه، على أن عنوان هذه المرحلة هو أن الحق لا ينتزع إلا بالقوة والسلاح كما أن قوانين المجتمع الدولي تعمل على حماية الظلم والقهر والعدوان.

وقال أبو عبيدة: “ندعو أبناء شعبنا في الضفة والقدس إلى النفير نحو المسجد الأقصى وعدم السماح للاحتلال بتغيير الواقع على الأرض، وليكن شهر رمضان المبارك امتداداً لبدر والفتح الأعظم”.