أعلنت الجمعية الملكية الفلكية و التي تختص دراسة علم الفلك وعلوم الأنظمة الشمسية والجيوفيزياء و فروع من العلوم الأخرى و مقرها في العاصمة البريطانية لندن، عن حدوث خسوف جزئي للقمر في إفريقيا ، ومعظم أوروبا، وفي جزء كبير من آسيا، والجزء الشرقي من أمريكا الجنوبية والجزء الغربي من أستراليا، وستفقد أمريكا الشمالية المنظر باستثناء معظم نقاطها الشرقية، مثل نانتوكيت وأجزاء من مين ونوفا سكوتيا، ويمكن أن يحدث خسوف القمر عندما يكون القمر مكتملاً فقط، وسيكون القمر في محاذاة مثالية مع الشمس والأرض يوم الثلاثاء 16/7/2019

كيفية حدوث الخسوف

عندما يتحرك القمر المكتمل “البدر” إلى ظل الأرض سوف يصبح مظلماً لكنه لن يختفي، وأشعة الشمس التي تمر عبر الغلاف الجوي سوف تعطي القمر اللون الأحمر، ولن يكون لون القمر واحد في كل المناطق، وهذا يعتمد علي الظروف الجوية ف المنطقة التي تتواجد بها، ويحدث هذا لأن الضوء الأزرق يخضع لتشتت أقوى في الغلاف الجوي، لذلك سيكون الضوء الأحمر هو أكثر الألوان السائدة التي يتم تمييزها أثناء مرور أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض

وعلى عكس كسوف الشمس الذي لا يمكن مشاهدته بالعين المجردة لأنه مؤذي للعين وقد يسبب العمى بسبب الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء فإنه يمكنك مشاهدة الخسوف دون الحاجة لأي وقاية لأنه أمن علي العين و لا يسبب أي نوع من الضرر للعين

موعد حدوث الخسوف

سوف يحدث الخسوف في 21:07 بتوقيت جرينتش، والساعة 22:07 بتوقيت مصر، والساعة 23:07 بتوقيت السعودية