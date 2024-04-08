خبير الزلازل الهولندي يحذر: استعدوا للزلزال الأكبر خلال هذه الفترة .. فيديو

وجه خبير الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، تحذيراً مدعوماً بالوثاق والتحليلات، من وقوع زلزال كبير خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري، ولكنه لم يحدد المنطقة التي سيضربها الزلزال على وجه التحديد.

وكتب هوجريتس على صفحته الشخصية على منصة “X” تدوينه قال فيها “كونوا في حالة تأهب إضافي من 11 إلى 13 أبريل تقريبا”، بينما لم يفصح في تدوينته عن أي تفاصيل تخص هذا الحدث الخطير.

Be on extra alert from approximately 11 to 13 April. https://t.co/SvmDWFb6iU — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 7, 2024

في الوقت نفسه نشرت صفحة معهد “SSGEOS” الذي يرأسه هوجربيتس تدوينه قال فيها “يمكن أن يؤدي تقارب أربعة اقترانات كوكبية في الفترة من 9 إلى 11 أبريل إلى حدوث نشاط زلزالي كبير في الفترة من 11 إلى 13 أبريل تقريبا”.

WARNING: GREAT EARTHQUAKE POTENTIAL A near convergence of four planetary conjunctions from 9 to 11 April can trigger large seismic activity from approximately 11 to 13 April.https://t.co/qBBdKhBV8V — SSGEOS (@ssgeos) April 7, 2024

ومن المعروف أن توقعات وحسابات الخبير الهولندي تعتمد في الأساس على رصد هندسة الأجرام السماوية من نجوم وكواكب، وربطها بشكل مباشر لحركة الزلازل على الأرض.

ونشر الخبير الهولندي المثير للجدل فيديو أوضح فيه كافة التفاصيل التي بنى عليها توقعاته، ونوه في الفيديو إلى أنه كان قد توقع خلال الفترة من 27 حتى 28 مارس الماضي بحدوث نشاط زلزالي بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وبالفعل حدث الزلزال بعدها بخمسة أيام في جزيرة تايوان، ثم تبعه مجموعة من الهزات الإرتدادية.

بعدها تتابع حدوث مجموعة من الزلازل في اليابان، ميانمار، وجزر ماريانا، ثم زلزال بالولايات المتحدة منذ يومين.

جدير بالذكر أن توقعات الخبير الهولندي، والتي دائماً ما كانت مثيرة للجدل، أصبح الكثير من المتابعين مصدقين لها بعد توقعاته لزلزالي تركيا والمغرب المدمرين خلال العام الماضي، في الوقت ذاته يرفض معظم علماء الجيولوجيا، نظرية هوجربيتس التي تعتمد بشكل أساسي على هندسة الكواكب في المجموعة الشمسية كتفسير للزلازل على الأرض.