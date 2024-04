خبير الزلازل الهولندي يحذر: استعدوا للزلزال الأكبر خلال هذه الفترة .. فيديو

وجه خبير الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، تحذيراً مدعوماً بالوثاق والتحليلات، من وقوع زلزال كبير خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري، ولكنه لم يحدد المنطقة التي سيضربها الزلزال على وجه التحديد.

وكتب هوجريتس على صفحته الشخصية على منصة “X” تدوينه قال فيها “كونوا في حالة تأهب إضافي من 11 إلى 13 أبريل تقريبا”، بينما لم يفصح في تدوينته عن أي تفاصيل تخص هذا الحدث الخطير.

Be on extra alert from approximately 11 to 13 April. https://t.co/SvmDWFb6iU

في الوقت نفسه نشرت صفحة معهد “SSGEOS” الذي يرأسه هوجربيتس تدوينه قال فيها “يمكن أن يؤدي تقارب أربعة اقترانات كوكبية في الفترة من 9 إلى 11 أبريل إلى حدوث نشاط زلزالي كبير في الفترة من 11 إلى 13 أبريل تقريبا”.

WARNING: GREAT EARTHQUAKE POTENTIAL

A near convergence of four planetary conjunctions from 9 to 11 April can trigger large seismic activity from approximately 11 to 13 April.https://t.co/qBBdKhBV8V

