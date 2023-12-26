خارجية أذربيجان: طرد دبلوماسيين فرنسيين

أعلنت خارجية دولة أذربيجان طرد اثنين من الدبلوماسيين الفرنسيين مساء اليوم وذلك على خلفية التوترات بين فرنسا وأذربيجان بسبب دعم فرنسا لأرمينيا التي تشهد هي الأخرى حالة من التوترات بينها وبين جارتها أذربيجان.

أرمينيا تتلقى مقترحات السلام من الخارجية الأذربيجانية

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان لها على موقعها الرسمي بأنها طردت اثنين من الدبلوماسيين الفرنسيين وأعلنت أيضا استدعاء السفيرة الفرنسية “آن بويون” إلى وزارة الخارجية الأذربيجانية لإبلاغها بموقفها من تصرفات إثنين من موظفي السفارة الفرنسية، تقول الخارجية الأذربيجانية بأن وضع الموظفين يتعارض مع وضعهما الدبلوماسي وأمهلتهما مهلة مدتها 48 ساعة لمغادرة البلاد.

يذكر بأن دولة أذربيجان تشهد توترا في العلاقات مع عدد من الدول الأوروبية على خلفية وقوف تلك الدول مع أرمينيا، وكانت خارجية أذربيجان قد أعلنت الأسبوع الماضي رفضها لتصريحات هولندا بشأن الأزمة بينها وبين أرمينيا، وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأذربيجانية قد أصدر رداً رسميا بشأن التصريحات الهولندية ووصفها بأنها غير مقبولة وقال أن حكومة هولندا لم تعترف بانتهاك أرمينيا لسيادة دولته خلال الـ 30 عاما الماضية كما أدان عدم اعتراف هولندا بوجود رتل من القوات المسلحة الأرمينية داخل حدود بلاده وما يشكله ذلك من تهديد لأذربيجان وللمنطقة بشكل عام، وقال المتحدث إيجان حاجيزادة هذا بأن الحكومة الهولندية تزعم طرد حكومة أذربيجان لـ 100,000 أرمني بشكل قسري من منازلهم وهذا ما لم يحدث بحسب ما قال.

يذكر أن هنالك حالة من التوترات بين أذربيجان وبين أرمينيا بسبب تاريخ الدولتين وحروبهما المستمرة، وكانت الدولتان قد دخلتا في نزاع مسلح بشأن منطقة ناغورنو غرة باغ المتنازع عليها في عام 2020.