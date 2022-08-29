خارجية أذربيجان تحتفل بمرور 25 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وصربيا

إن الخارجية الأذربيجانية تسعى لتقوية العلاقات الاستراتيجية مع صربيا، فقد قامت وزارة خارجية أذربيجان بالإعراب عن ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، احتفالا بمرور خمسة وعشرين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وصربيا، وجاء في تغريدة لها بأن اليوم قد مر خمسة وعشرين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وصربيا، ونتقدم بأطيب الأمنيات إلى حكومة جمهورية صربيا وإلى شعبها بقدوم تلك الذكرى العظيمة، متمنين تعزيز أكثر للعلاقات الاستراتيجية بين أذربيجان وصربيا.

مساعد الرئيس: المسائل الرئيسية المدرجة الحين عن اتفاقية سلام وإعادة ترسيم الحدود

وفي إطار آخر، أوضح مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف، خلال تصريح صحفي بأن عملية تطبيع العلاقات بين كل من أذربيجان و ارمينيا، تعد عملية ثنائية وحسب لا تحتاج سوى الأطراف فقد ولا تحتاج الى وجود وسيط بل الأمر أبسط من ذلك، وفي وقتنا الحالي توجد جهود مبذول من جهة الاتحاد الأوروبي وأيضا روسيا على الأساس الثنائي، ولكن الاهتمام بذلك أكثر أذربيجان، واستكمل حكمت حاجيت بأن المسائل الرئيسية التي من المفترض وجودها في جدول الأعمال في تلك الفترة، هي عبارة عن وضع الحدود وشؤون النقل واتفاقية سلام.

وأضاف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف، بأن ما حدث مؤخرا من سيطرة جيش أذربيجان على قرية زابوخ وقرية صوص، وأن تلك الأراضي أصبحت تحت سيطرة أذربيجان بشكل كامل، دليل آخر على أن الرئيس على دراية جيدة بكل ما يقدمه وعن الكيفية وموعد تقديمه، إذ يعود على الشعب الأذربيجاني الاستفادة والنفع من حيث الإمكانات السياسية والدبلوماسية والعسكرية وغير ذلك من موارد البلد الأخرى، إلى جانب ما سبق إلا وأن رئيس أذربيجان أدخل على مواطن أذربيجاني الفرح والسرور خلال فترة الحرب مرة اخرى.