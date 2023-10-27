أخبار عالمية

حملة عالمية تطالب إيلون ماسك بتوفير الإنترنت لقطاع غزة

أيمن إسماعيل

تشهد غزة أعنف قصف بري وبحري وجوي منذ بداية الحرب وبعد انقطاع خدمة الانترنت والاتصالات عن قطاع غزة فالامل الوحيد هو استجابة إيلون ماسك للمناشدات التى تطالبه بتوفير الانترنت، إن قطع الانترنت عن غزة هو لاخفاء جرائم الكيان الصهيوني.

المصدر صفحة sam yousser على منصة X

كما طالب اللاعب أبوتريكة بتوفير انترنت ستارلينك لقطاع غزة.

أنّ أهل غزة الآن لم يعد بإمكانهم نقل الصورة من داخل القطاع عبر منصات التواصل بالاضافة أنّ قطع الإنترنت سيؤثر على القطاع الطبي وبروتوكولات العلاج التي تقدم للجرحى.

أضبحت ‎غزة الآن لا كهرباء لا غذاء لا ماء لا دواء، الاتصالات والإنترنت انقطع بالكامل سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية وَسَط أنظار العالم الصامت الذي لا يمنع عدوان وإرهاب إسرائيل! إن استمرار الصمت العربي والإسلامي على العدوان الإسرائيلي على غزة سيؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، ويعزز من شعوره باليأس والإحباط.

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أيمن إسماعيل

المهنة محاسب
بكالوريوس تجارة جامعة الاسكندرية.
دبلوم الدراسات العليا جامعة طنطا.
تمهيدي ماجستير جامعة كفر الشيخ.
معهد قراءات دمنهور.
دبلومة فن الاتصال وأساليب الذاكرة من المعهد الكندي.

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