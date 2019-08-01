حمزة بن لادن ابن زعيم القاعدة قُتل..سبب نادر يأخر إعلان الولايات المتحدة وفاته

أعلن مسؤولون أمريكيون مقتل حمزة بن لادن نجل زعيم القاعدة أسامة بن لادن، بيد ان التفاصيل الأخرى بما فيها مكان وفاته ووقته، ما زالت مجهولة. الولايات المتحدة لعبت دوراً في العملية التي جرت في تصفية حمزة بن لادن. بحسب ماورد على لسان المسؤولون في إدارة ترامب، وهذا يضيف إستفهاماً حول إمكانية تعاون دول أخرى في إستهدافة، أو تم ذلك عبر التحالف الأمريكي الذي ينشط في سوريا والعراق. ووفقاً للمسؤولين الذي ناقشوا وفاته hamza bin laden، تم تحديد زمن ممات زعيم القاعدة الأكثر تشدداً، قبل إعلان المكافأة الأمريكية في مارس 2019 بقيمة مليون دولار يتم منحها لمن يوفر للمخابرات الأمريكية ،معلومات، تساعدهم في التعرف عليه أو تحديد موقعه، لأجل القبض عليه.

سبب تأخر إعلان وفاة زعيم نجل القاعدة

وأكد مسوؤلين أن تأخر الولايات المتحدة في إعلان، وفاة حمزة بن لادن، يرجع للعمليات الحساسة في تنفيذ العمليات، حيث كانت الولايات المتحدة تجمع المعلومات الإسخباراتية للتأكد من مقتله، ويشير مسؤول الى ان مقتله كان خلال العامين الأولين في إدارة ترامب. جاء إعلان الولايات المتحدة ،بوضوح، مقتل حمزة نجل إسامة بن لادن، يوم الأربعاء، إلا الرئيس ترامب فور توجيه الصحفيين له الأسئلة عن الوفاة التي تداولتها أولاً وسائل إعلام أمريكية، رفض التعليق حول خبر وفاة حمزة بن لادن، الذي هدد مراراً وتكراراً بإستهداف الولايات المتحدة الأمريكية. حيث حرض من خلال صوتيات ومرئيات أنصاره للإنتقام لمقتل والده على يد التحالف الأمريكي في 2011.

hamza bin laden

وظل المكان الحقيقي لتواجد حمزة بن لادن laden، ضبابياً، ومع ذلك يقول مسوؤلين انه غادر الى ايران، بعد هجمات 11 سبتمبر، لكن هناك تم حجره في الأقامة الجبرية، وأخيراً، سمح بنقله الى حدود باكستان، وتم رصده hamza في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، إستناداً إلى المخابرات الأمريكية.