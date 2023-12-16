حماس تُعلن ارتفاع عدد القتلى اليوم.. ومفاوضات جديدة لتبادل الأسرى وخلاف حول الشروط

يبحث اليوم مجلس الحرب الإسرائيلي عقد صفقة للإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، حيث أشار موقع أكسيوس الإخباري أن الشيخ “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” وزير الخارجية القطري، التقى مع “دافيد بارنياع” مدير جهاز المخابرات الإسرائيلية، وذلك من أجل بحث استئناف مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين مع حركة حماس وتبادل الأسرى بين الطرفين خلال الفترة القادمة، وفقاً لما نقلته العربية.

مظاهرات تُطالب بعودة المحتجزين لدى حماس - مصدر الصورة: العربية

لقاء قطري إسرائيلي لعقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى

وأوضح الموقع أن اللقاء الذي تم عقده في أوروبا هو الأول بين مسؤولين قطريين وإسرائيليين كبار منذ انهيار الهدنة الإنسانية، والتي تم إطلاقها في غزة خلال الفترة القليلة الماضية واستمرت لمدة أسبوع مع مطلع شهر ديسمبر الجاري، حيث أكدت المصادر أنها مجرد بداية وأن العملية سوف تكون طويلة ومقعدة إلى حد كبير على حد قوله.

المخابرات المصرية والأمريكية يُساعدان لإتمام الصفقة

وأضافت المصادر أنه تم إطلاع “بيل بيرنز” مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وكذلك رئيس المخابرات المصرية “عباس كامل” على تفاصيل الاجتماع، وأنهما يُساعدان حالياً في استئناف جهود التوصل لاتفاق عاجل من اجل تبادل الأسرى بين الدولة الإسرائيلية وحماس خلال الفترة القادمة مع تطبيق هدنة إنسانية جديدة.

خلافات داخل حركة حماس

من جانبها أوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023، أن الخلافات داخل حركة حماس تعرقل استئناف المفاوضات بشأن اتفاق جديد لتبادل الأسرى مع إسرائيل، وأن لقاء المسؤولين الإسرائيليين بالقطرين تم في أوسلو بالنرويج، وجاء ذلك من أجل إحياء المحادثات للإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، وذلك مقابل وقف إطلاق النار وتحرير سجناء فلسطينيين تحتجزهم الدولة الإسرائيلية في سجونها.

من جانبها نقلت وكالة أنباء الوطن العربي عن مصدرين في حركة حماس، أن الحركة رفضت اقتراح إسرائيل بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى على الأساس السابق، كما أكدا أنه لم يتم غلق الباب حول المفاوضات من أجل تجزئة الصفقة الشاملة كما يطلب بها الوسطاء:

“لم نغلق الباب حول التفاوض لتجزئة الصفقة الشاملة كما يطلب الوسطاء الآن، و يوجد تقدم طفيف في بعض الملفات المطروحة، ومن المبكر الحديث عما يتم التوافق عليه، وصلتنا عدة مقترحات من مصر وقطر بشأن استئناف التفاوض لتبادل الأسرى”.

وقف كامل لإطلاق النار

وأشار مصدري حماس أن إسرائيل تبحث عن صفقة تحت وطأة خسائرها من حركات المقاومة الفلسطينية، وأنه لن يتم قبول أي صفقه بما لا تقبله الفصائل في غزة، قائلاً: “أبلغنا الوسطاء شروطنا لاستئناف التفاوض وهي وقف إطلاق نار شامل ومتبادل”.

ارتفاع عدد القتلى والمصابين في غزة

أعلنت حركة حماس مساء اليوم السبت عن ارتفاع عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 19 ألفاً، كما تسبب القصف المتتالي والهجمات الإسرائيلية بإصابة 53 ألف بالإضافة إلى 8 آلاف مفقود.