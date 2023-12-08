حماس تكشف تفاصيل مقتل جندي أسير خلال محاولة إسرائيلية لتحريره

أعلنت منذ قليل كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023، أن جندياً إسرائيلياً لقى حتفه اليوم لديها في اشتباكات اندلعت إثر محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلية إطلاق سراحه، وكشفت الكتائب تفاصيل الواقعة من خلال منشور هام عبر حسابها الرسمي على تليغرام.

غارات على موقع الاشتباكات

وأضاف الجناح العسكري لحركة حماس من خلال البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تيليغرام”، أن مقاتليها قد اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة، حيث أنهم نجحوا في إحباط محاولتها من أجل إطلاق سراح الجندي الأسير، ولكن الطيران الإسرائيلي شن غارات على موقع الاشتباك.

ما هو اسم الأسير وعمره؟

وأكدت الكتائب أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة، ومقتل الجندي الأسير البالغ من العمر 25 عاماً ويدعى “ساعر باروخ”، حيث حملت كتائب القسام الجيش الإسرائيلي مقتل الأسير الإسرائيلي الموجود لديها.

خنق أكثر من مليوني فلسطيني

تدور حالياً اليوم الجمعة معارك عنيفة داخل أكبر مدن قطاع غزة، وذلك بعد شهرين من هجوم حركة حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، حيث ارتفع عدد القتلى والشهداء والمصابين من الطرفين، ويجب التدخل الدولي العاجل من أجل وقف تلك الحرب في أسرع وقت لرفع العبء عن المدنيين.

يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي حالياً على توسيع عملياته العسكرية في القطاع وخاصة في الجنوب، حيث يحتشد فيها أكثر من مليوني مدني فلسطيني، وباتوا محاصرين في بقعة تضيق مساحتها بشكل تدريجي، وذلك من خلال الحرب براً وبحراً وجواً، حيث وصلت دبابات وجرافات إسرائيلية إلى منطقة خان يونس أمس الخميس، ودار قتال عنيف بين الطرفين في المدينة الأكير في جنوب القطاع.

عدد الشهداء الفلسطينيين

اشتبك مقاتلوا حماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة غزة وجباليا المجاورة لها، حيث ارتفع حصيلة الضحايا في قطاع غزة المحاصر والمدمر حالياً جراء القصف الإسرائيلي، لتبلغ أمس الخميس نحو 17177 قتيلاً، وأنه أغلبهم من الأطفال والنساء دون 18 عاماً وفق ما نشرته وزارة الصحة الفلسطينية.

يهمك أيضاً

إشعاراً أخيراً.. تحذير عاجل بالصور والأسماء من الجيش الإسرائيلي لقادة حماس

الخارجية الفلسطينية تُصدر بيان هام بشأن التهجير إلى معبر رفح الحدودي.. وتحذير عاجل من الفصائل

بعد القنبلة النووية.. وزير إسرائيلي يُطالب بإعدام جميع الأسرى الفلسطينيين

أفادت وزارة الصحة صبح اليوم الجمعة بمقتل 40 شخصاً في غارات قرب مدينة غزة، وعشرات في منطقة جباليا شمالاً وخان يونس جنوباً، وبثت قنوات إسرائيلية مساء أمس الخميس عدد من مقاطع الفيديو تظهر عشرات المعتقلين الفلسطينيين بملابس داخلية، كما أنهم معصوبي العيون تحت حراسة مشددة من الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، مما أثار جدلاً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي.

من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي أنه يُحقق حالياً من أجل التأكد ممن لديه صله بحركة حماس أو عدمه، قائلاً: ” إنه “يحقق” من أجل “التأكد ممن له بينهم صلة بحماس ومَن ليس كذلك”.