أعلنت حركة حماس في اليوم الثالث من الهدنة مساء الأحد عن افراجها عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية وذلك بناءً على طلب مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقد أكدت حماس أن هذه الخطوة تأتي تقديرًا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية.

حماس تفرج عن رهينة روسي بناءً على طلب بوتين

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الإفراج عن المحتجز الروسي يرتبط باتفاق التبادل الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس والذي بدأ سريانه يوم الجمعة.

وفي سياق ذلك فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تلقى معلومات من الصليب الأحمر تفيد بتسلمه 14 رهينة إسرائيلية وثلاثة أجانب.

ووفقًا لشروط الهدنة المؤقتة التي تستمر أربعة أيام سوف تُطلق حماس سراح 50 أسيرًا إسرائيليًا بينهم نساء وأطفال الذين تم احتجازهم كرهائن في السابع من أكتوبر، بينما ستُفرج إسرائيل عن 150 أسيرًا فلسطينيًا من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وفي يوم الجمعة فقد تم إطلاق سراح 13 أسيرًا إسرائيليًا من قطاع غزة، بالإضافة إلى 11 محتجزًا من حملة جنسيات أجنبية فيما أفرجت إسرائيل عن 39 أسيرًا فلسطينيًا.

وفي يوم السبت فقد تم أيضًا إطلاق سراح 13 أسيرًا إسرائيليًا و7 محتجزين أجانب يحملون الجنسية التايلاندية من قطاع غزة، وأفرجت إسرائيل أيضًا عن 39 أسيرًا فلسطينيًا من النساء والأطفال.

وفي يوم الأحد تم إطلاق سراح 13 أسيرًا إسرائيليًا وفي المقابل سيتم الإفراج عن 39 طفلا فلسطينيًا مُعتقلين في السجون الإسرائيلية.