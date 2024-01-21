حكومة الاحتلال “على وشك الانهيار”، ووزير الدفاع يُهدد بإحضار لواء غولاني للسيطرة على الوضع في مجلس الحرب

كشفت صحيفة التايمز البريطانية نقلاً عن مسؤول أمني إسرائيلي لم تسمه أنَّ “حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار” يأتي ذلك وسط احتدام الخلافات بين وزير الدفاع الصهيوني يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جهة، وبين الأخير وعائلات الأسرى الصهاينة الذين يطالبون برحيل الحكومة وإيقاف الحرب والتوجُّه لإتمام صفقة تبادل في أسرع وقت، بينما لا يزال رئيس الحكومة “متردداً ويضيع الوقت” وفق الصحيفة.

نتنياهو وغالانت المصدر- الإعلام العبري وتعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

غالانت حاول اقتحام مكتب نتنياهو

وعلى صعيد الخلافات المحتدمة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع، كشف موقع “والا” العبري أنَّ وزير الدفاع الصهيوني “يوآف غالانت” حاول اقتحام مكتب رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”، وكادت الأوضاع أن تتدهور نحو شجار بالأيدي، فيما هدَّد “غالانت” وزير الشؤون الإستراتيجية “رون ديرمر” المقرَّب من نتنياهو، بإحضار لواء غولاني للسيطرة على الوضع في مجلس الحرب، وفق تعبيره.

وبينما يحاول “نتنياهو” تحميل الجيش المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر الماضي ونتائج العدوان على قطاع غزة، يشير الإعلام العبري إلى أنَّ عدداً من أعضاء مجلس الحرب يُحملون رئيس الوزراء المسؤولية الكاملة عن كل ذلك، فيما شارك بعضهم الآخر في مظاهرات أهالي الأسرى التي طالبت برحيل الحكومة وإعادة الأسرى عبر صفقات التبادل.

"أخشاف".. أهالي الأسرى الإسرائيليين يصرخون بصوت واحد من تل أبيب بـ"الآن" لإتمام صفقة لإعادة ذويهم من غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/g3umdLShbi — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 20, 2024

إسرائيل خسرت الحرب في غزة

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تعبير “ماكبيت مايا” جدة أسيرين لدى كتائب القسام، عن اعتقدها بأنَّ “إسرائيل خسرت الحرب في غزة” مطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى سالمين إلى عائلاتهم، ونقلت إذاعة الجيش عن زعيم المعارضة يائير لبيد قوله إن المعارضة تدعم أي صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين مع المقاومة الفلسطينية حتى لو كان المقابل اتفاق لوقف إطلاق النار.

جدة أسيرين إسرائيليين: لقد خسرنا الحرب في غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/WXyK6Pssfu — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 21, 2024

خسائر اقتصادية تُجبر تل أبيب على تسريح جنود الاحتياط

من جانبه أكَّد رئيس أركان جيش الاحتلال “هرتسي هاليفي” تسريح بعض قوات الاحتياط بسبب “توتر ساحة القتال ومتطلبات الحياة” وفق تعبيره، فيما أعلن الإعلام العبري تسريح وحدات من لواء غولاني وقوات الاحتياط لإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية نظراً للأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي جراء العدوان على غزة.

يأتي ذلك فيما توقَّع أحد أعضاء الفريق الاستشاري لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أن يصدر الحكم بشأن الدعوى التي تتهم “إسرائيل” بارتكاب جرائم إبادة بحق الفلسطينيين في غزة، خلال أسبوع.

وول ستريت جورنال: هدف تدمير حماس لم يتحقق

بالمقابل أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن التقديرات الاستخبارية تشير إلى أنَّ حركة المقاومة الإسلامية حماس لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين اعترافهم إنه رغم الحملة الجوية والبرية في غزة إلا أن “هدف تدمير حماس لم يتحقق”.

اشتباكات بالضفة الغربية وعمليات ضد الاحتلال في غزة

ميدانياً شهد اليوم الأحد قطاع غزة والضفة الغربية الأحداث التالية:

استهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف الفوسفورية عدداً من المنازل والمصانع شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، تزامناً مع قصف الاحتلال للأحياء الغربية لمدينة غزة وبيت حانون ومحيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة..

دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الصهيوني في منطقتي الكرامة وأبراج المخابرات غرب مدينة غزة.

نشرت كتائب_القسام صوراً لمسيّرة “سكاي لارك” التي تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها شرقي منطقة جباليا البلد شمالي قطاع #غزة

أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها قصفت موقع إسناد صوفا العسكري بعدد من قذائف الهاون.

أطلق مقاومون فلسطينيون النار باتجاه حاجز دوتان العسكري قرب مدينة جنين في الضفة الغربية.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في بلدة ميثلون جنوب جنين بالضفة الغربية.

عاجل | #كتائب_القسام تنشر صورًا لمسيّرة "سكاي لارك" التي تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها شرقي منطقة جباليا البلد شمالي قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/OgdHejfEEi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 21, 2024

#شاهد | اشتباكات عنيفة مع بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال وسط خانيونس جنوبي القطاع. pic.twitter.com/3JOVKABly4 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 20, 2024

تغطية صحفية: الاحــتلال يطلق قنابل إضاءة بكثافة في أجواء غزة. pic.twitter.com/ew7cJkvoxz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 20, 2024