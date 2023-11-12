حكومات ترفع قناع الديمقراطية أمام شعوبها وترفض حرية التعبير إذا كان الأمر متعلقا بأمن إسرائيل

يعد الاحتلال الصهيوني لفلسطين اختبارا صعبا لحكومات العالم، والتي ترفع شعار حرية التعبير في بلادها، وتظهر أمام شعوبها بالوجه الديمقراطي المحب للسلام، والمدافع عن حقوق الإنسان، فها هو الوجه الاستعماري يظهر جليا، عندما تنزع الدول الأوروبية وأمريكا عنها القناع أمام شعوبها وهي تساند إسرائيل في ارتكاب مجازرها لأهالي غزة.

فتاة أمريكية توضح الوجه الآخر لأمريكا

حيث نشر د. براك القلاف على حسابه في منصة اكس، فيديو لفتاة أمريكية تعترض وتشجب موقف الحكومة الأمريكية تجاه من يعترض على علاقة أمريكا بإسرائيل، أو أنه يبرز عدم موافقته على العهد الموجود بين البلدين، إذ يتم اعتقال من يرفض العلاقة الأمريكية-الإسرائيلية، وحدث ذلك في 37 ولاية أمريكية، على حد قول الفتاة، وتسترد الفتاة قائلة أن الحكومة الأمريكية تسمح للمواطنين بحرية التعبير في الأمور الداخلية فقط، ولا تسمح لهم في إبداء أراءهم وانتقاد سياسة أمريكا في علاقتها بين الدول الأخرى، ولاسيما إسرائيل، ووصفت الفتاة الأمريكية ذلك بالجنون.

https://Twitter.com/Doctor_q8/status/1723389928543859098?s=20

حكومة بريطانيا ترفض التظاهرات

تعاني أوروبا من المظاهرات المؤيدة لفلسطين، إذ تسمح للمتظاهرين تارة وتمنع التظاهرات مرة أخرى، حيث دعا رئيس الوزراء البريطاني إلى إلغاء التظاهر المؤيد لفلسطين في ذكرى يوم الهدنة واعتبره أمر استفزازي ومعيب كما جاء على قناة RT، ولكن منظمو المظاهرة تحدوا الحكومة وخرج منهم 300 ألف على الأقل أمس 11 نوفمبر.

الهند تساند إسرائيل وتقمع التظاهر

تبنى رئيس الوزراء الهندي دعم حكومته لإسرائيل فور حدوث طوفان الأقصى، زاعما أن الهند ستواجه نفس المصير، إذا لم تقف في وجه التطرف، كما رفضت التصويت لصالح وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، كما اعتقلت الهند المتظاهرون اللذين دافعوا عن غزة ونددوا بوحشية الكيان الصهيوني.

قمع المظاهرات في باريس

الهند تقف مع إسرائيل

أما فرنسا فقد قامت بقمع المظاهرات المناهضة لإسرائيل والمدافعة عن فلسطين في ساحة الجمهورية بباريس وفرقتها بواسطة قوات الأمن، ومع ذلك خرجت مظاهرات في مدن أخرى مثل مارسيليا، تندد بالقصف المتواصل والعدوان الوحشي على أهالي غزة.

تنديدا بعنف الشرطة.. محتجون يخرقون قرار منع التظاهر في #فرنسا ويحيون ذكرى مقتل شاب على يد قوات الأمن عام 2016 | تقرير: محمد البقالي #الأخبار pic.twitter.com/dNA7A7qUFz — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 8, 2023

ألمانيا تتهم من يؤيد غزة بمعاداة السامية

في ألمانيا حظرت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين واعتقلت البعض، بتهمة معاداة السامية، كما ذكرت صحيفة النيويورك تايمز كما حدث هذا في النمسا والمجر وسويسرا، حيث أنه يتم خنق الأصوات المؤيدة لفلسطين والمنددة بالعدوان الإسرائيلي.