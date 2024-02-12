“حضانة للكبار” فكرة مشروع غريب في أحد ولايات أمريكا

الحضانه أو مرحلة الروضة من المعروف أنها للأطفال الصغار ، ولكن أن تكون للكبار، فهذا شيء غريب وعجيب يثير الجدل والتساؤلات العديدة.

هذا ما حدث في ولاية نيوهامشر الأمريكية، التي قامت بافتتاح حضانة للكبار الذين لا يزال في داخلهم طفل صغير يحن إلى فترات الطفولة بكافة تفاصيلها بما فيها ارتداء الحفاضات.

حيث أن الحضانة الغريبة توفر ارتداء الحفاضات وتلقي الرعاية الكاملة للكبار كما لو كانوا صغار لكن بمقابل مادي كبير.

حيث تتحدث إدارة الحضانة أن المقابل المادي الكبير هو مقابل ما تصفه الحضانة بأنه “مساحة آمنة” لممارسة الطفولة لمن يرغب من الكبار

فكرة مشروع حضانه للكبار

وفكرة مشروع حضانه للكبار يرجع إلى الطبيبة كولين ميرفي، التي تحدثت من خلال تصريحات لها، وقالت أن مشروعها يستهدف بالأساس بعض من عانى من صدمات ومشاكل في طفولته ولم يعيشها بالشكل المطلوب، ويريدون أن يعودوا أطفالا من جديد بحثا عن الشعور بالأمان.

وتابعت الطبيبة كولين ميرفي أن الحضانة الغريبة للكبار تقدم خدمات عديدة مثل وقت اللعب، ووقت القصة، ووقت القيلولة، ووقت الاحتضان، ووقت التلوين، وأغاني الأطفال، إلى جانب ارتداء الحفاضة.

اسعار حضانه الكبار

و تبدأ أسعار الخدمات في حضانه الكبار من 100 دولار للساعة الواحدة، وتصل إلى 1500 دولار لخدمة مدتها 24 ساعة، وتشمل تلك الخدمة المبيت والطعام.