حصيلة القتلى في غزة تتجاوز حاجز الـ20 ألف وكتائب القسام تعلن فقد التواصل مع 5 أسرى إسرائيليين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت أن عدد القتلى في غزة وصل إلى 20258 شخصًا منذ بدء الهجمات الإسرائيلية العنيفة على القطاع، جاء ذلك خلال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء سكاي نيوز عربية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

الآن بيان عاجل من المقاومة الفلسطينية في غزة بعمليات نوعية كبّدت العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات

وذكرت الوزارة في بيانها أن “عدد الشهداء ارتفع إلى 20258 وعدد الإصابات إلى 53688″، مشيرة إلى أن غالبية القتلى من المدنيين، ومن بين القتلى تم تسجيل 201 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جاء ذلك خلال الهجوم الإسرائيلي على مبنى في مدينة غزة عن مقتل 76 فردًا من نفس العائلة، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع المحاصر.

حصيلة القتلى في #غزة تتجاوز حاجز الـ20 ألفا https://t.co/HWy4trpCVa — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) December 23, 2023

ومن الجدير بالذكر أن هذا القصف الذي وقع يوم الجمعة هو أحد أكثر الهجمات دموية في الحرب حتى الآن، وفقًا لتصريحات المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، وذلك بعد الهجوم المباغت لحماس في السابع من أكتوبر، والذي ترتب عليه شن حرباً إسرائيلية شملت هجومًا جويًا وبريًا عنيفًا على قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي للمتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صرح بأن قوات جيش الاحتلال توسع عملياتها في شمال وجنوب قطاع غزة، وتواصل علمية تتبع شبكة الأنفاق في جنوب غزة، وأضاف أن قوات الاحتلال تحفظت على 30 ألف قطعة سلاح بما فيها صواريخ وعبوات ناسفة خلال القتال في جنوب غزة.

وعلى جانب أخر فقد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فقدان الاتصال بمجموعة مسئولة عن خمسة أسرى إسرائيليين، قال أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم القسام، في بيان، إنهم فقدوا الاتصال بمجموعة مسئولة عن خمسة أسرى إسرائيليين نتيجة قصف شنّه جيش الاحتلال.

#عاجل | أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن 5 أسرى صهاينة نتيجة قصف صهيوني ونرجح مقتل الأسرى جراء القصف#حرب_غزة pic.twitter.com/DwrJseJGKh — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 23, 2023

وأضاف متحدث القسام، أنه يُرجح مقتل الأسرى جراء القصف الإسرائيلي، وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق، أن عناصرها تمكنوا من استهداف جنديين إسرائيليين بقذيفة «RPG» في مدينة خانيونس؛ أدت إلى مقتلهم على الفور وتحولهم إلى أشلاء، وأضافت أن عناصرها تمكنوا كذلك من استدراج 5 جنود إسرائيليين من وحدة «يهلوم» داخل أحد الأنفاق القسامية شرق مدينة خانيونس، وبمجرد دخولهم للنفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر.