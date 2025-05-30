حصريا: مسودة اتفاق وقف اطلاق النار في غزة والمتوقع أن يعلنه ترامب خلال الساعات القادمة

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل إطار اتفاق مرتقب بين إسرائيل وحركة حماس، يتم برعاية دولية وتحت ضمانة مباشرة من الولايات المتحدة ومصر وقطر، وبمتابعة شخصية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويتضمن الاتفاق المبدئي وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، تلتزم إسرائيل بموجبه بوقف العمليات العسكرية وتقديم ضمانات مباشرة من الرئيس ترامب لالتزام الأطراف بالتهدئة.

وينص الاتفاق على الإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين أحياء، بالإضافة إلى 31 رهينة متوفاة، على مرحلتين متتاليتين، فيما سيتم إطلاق سراح 1500 سجين فلسطيني، بينهم 900 من النساء والأطفال الذين تم احتجازهم منذ 7 أكتوبر 2023.

ويشمل الاتفاق أيضًا السماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل تدريجي، بإشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر، مع وقف للأنشطة العسكرية الإسرائيلية الجوية لمدة 10 ساعات يوميًا في شمال غزة.

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