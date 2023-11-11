حسن نصر الله يدعو الولايات المتحدة لوقف الحرب على غزة لوقف الهجمات ضدها

في خطابه الأخير أعرب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله عن رأيه بشأن الهجمات التي يتعرض لها وطالب الولايات المتحدة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة كشرط لوقف الهجمات ضدها. وجاءت هذه التصريحات خلال خطاب ألقاه أمام جماهير مناصرة للحزب.

حسن نصر الله يدعو الولايات المتحدة لوقف الحرب على غزة لوقف الهجمات ضدها

وقد أشار نصر الله إلى أن الأميركيين لجأوا إلى وسائل إعلامية مختلفة لنشر التهديدات ضد حزب الله وغيره ولكن ذلك لم يؤثر على استمرار العمليات في العراق واليمن ولبنان.

وأكد نصر الله أن الهجمات الحوثية على إسرائيل عبر المسيرات والصواريخ تسببت في تصاعد الضغط على إسرائيل وتهجير المستوطنين، وأشار إلى أن استهداف الحوثيين لأهداف إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات يحقق نتائج هامة ولا يمكن اعتراضها بسهولة.

وأضاف نصر الله أن العمليات التي تنفذها الفصائل العراقية ضد الأهداف الأميركية ليست سوى دعمًا للقضية الفلسطينية وتعزيز فكرة تحرير العراق وسوريا.

وأكد أن حركات المقاومة لن تسكت أمام أي ضغوط، وأشار إلى أن سوريا تحمل عبئًا كبيرًا حيث تستضيف المقاومين وحركات المقاومة وتتحمل التبعات الناتجة عن ذلك.

وأخيرًا أشار نصر الله إلى أن إسرائيل ستواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة فشلها في إخضاع شعب غزة وتغير الرأي العام العالمي والخوف من توسع الجبهات المقاومة وضغط المهجرين في داخل إسرائيل بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي وضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين.