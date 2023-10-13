“حزب الله” يصدر بيانا بخصوص استهداف إسرائيل لإعلاميين جنوبي لبنان ومقتل صحافي وإصابة آخرين

“حزب الله” اللبناني أصدر بيانًا مساء اليوم الجمعة بشأن الهجوم الإسرائيلي على الإعلاميين في جنوب لبنان، مما أسفر عن وفاة صحفي من وكالة “رويترز” وإصابة آخرين.

وأدانت العلاقات الإعلامية في “حزب الله” بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني بالاستهداف العديد من الإعلاميين على الحدود اللبنانية أثناء تغطيتهم للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مما أسفر عن استشهاد الزميل الصحافي عصام العبد الله وإصابة عدد من زملائهم.

وفي بيانها، أشارت العلاقات الإعلامية إلى أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي يأتي كاستكمال لعملياتها العدوانية ضد المؤسسات الإعلامية في غزة، حيث دمرت مقاراتها ومراكزها وأودت بحياة العديد من موظفيها، بهدف منع نقل التفاصيل والصور الوحشية للاعتداءات على المدنيين والأبرياء.

وأضاف البيان: “نتوجه بأحر التعازي إلى وكالة رويترز في لبنان، وقناة الجزيرة، ووكالة الصحافة الفرنسية في لبنان، بالإضافة إلى جميع الإعلاميين الأحرار، وإلى عائلة الشهيد الظالم عصام العبد الله، ونسأل الله أن يمنح الجرحى الشفاء العاجل”.

وحثت العلاقات جميع المؤسسات الإعلامية والإنسانية والقانونية على إدانة الاعتداء الإسرائيلي على لبنان وإدانة تماطل مؤسسات ما يسمى بالعالم الحر في التحيز الواضح واللاحق للقتلة والمجرمين والمعتدين.

وأكدت العلاقات الإعلامية في “حزب الله” أن هذه الجريمة النكراء التي أودت بحياة المواطنين اللبنانيين والمقيمين على التراب اللبناني، بالإضافة إلى أي اعتداء على أمن شعبنا وسلامة بلدنا، لن يمر دون رد وعقوبة مناسبة.