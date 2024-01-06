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حزب الله اللبناني يقصف إسرائيل بصواريخ كثيفة

عبد الرحمن عياد
حزب الله اللبناني يقصف اسرائيل بصواريخ كثيفة

تعرضت شمال إسرائيل اليوم السبت لهجوم بقذائف كثيفة أطلقت من لبنان وفقًا للجيش الإسرائيلي.
وقد أكد الجيش الإسرائيلي أنه قد رد على هذا الهجوم عن طريق استهداف خلية مسؤولة عن إطلاق الصواريخ من لبنان.
ومن جهته فقد أعلن حزب الله أنه قصف إسرائيل بعشرات الصواريخ ردًا على اغتيال القائد البارز في حركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فقد تم تنفيذ حوالي 40 عملية إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه منطقة ميرون في شمال إسرائيل بعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة.
وقد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض نحو 30 صاروخًا أطلقت من لبنان، ولم ترد أي تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار حتى الآن.

ومن جانبه فقد أعلن حزب الله أنه قصف موقعًا للمراقبة الجوية الإسرائيلية في جبل الجرمق بـ 62 صاروخًا كرد أولي على مقتل صالح العاروري.
وقد أوضح الحزب أن الصواريخ المستخدمة كانت من أنواع متعددة وتسببت في إصابات مباشرة ومؤكدة.

ويذكر أن صالح العاروري قتل في ضربة إسرائيلية بواسطة طائرة مسيرة يوم الثلاثاء الماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت.


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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