حزب العمال البريطاني يسحب دعمه لمرشح في البرلمان بعد تصريحات مثيرة للجدل

قرر حزب العمال البريطاني المعارض سحب دعمه لمرشح يتنافس على مقعد في البرلمان بعد نشر تصريحات مسجلة أثارت الجدل، وقد تبنى المرشح فكرة ضلوع إسرائيل في مؤامرة، مما أدى إلى اتخاذ هذا القرار الحزبي.

وقد أعلن حزب العمال أنه سحب دعمه لأزهر علي، المرشح في انتخابات فرعية في روتشديل بشمال إنجلترا، والذي كان يسعى لتعويض مقعد شاغر بعد وفاة العضو السابق.

وقد جاء قرار سحب الدعم بعد تصريحات أزهر علي التي أشار فيها إلى أن إسرائيل قد قللت من إجراءاتها الأمنية قبل الهجوم الذي شنته حركة حماس في غزة في العام الماضي، مما يشير إلى وجود مؤامرة دولية.

وقد صرح متحدث باسم حزب العمال بأنه تم سحب الدعم لأزهر علي وأنه لم يتم العثور على مرشح بديل بسبب انتهاء الموعد النهائي لتقديم البدائل، وقد أكد المتحدث أهمية أن يكون أي مرشح يقدمه الحزب ممثلاً لأهدافه وقيمه بشكل كامل.

ومن جانبه فقد اعتذر أزهر علي عن التصريحات التي أدلى بها يوم الأحد، وقد وصفها المتحدث باسم حزب العمال بأنها (مسيئة جداً وتحمل جوانب الجهل والتضليل).

وبحسب تسجيل نشرته صحيفة (ميل أون صنداي) قال أزهر علي إن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل قبل يوم واحد من هجوم حماس وأنه تم سحبوا الأمن عمداً لتمهيد الطريق أمامهم للقيام بما يريدونه.

أزهر علي