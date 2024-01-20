تعرض سكن مدرسي في مقاطعة خنان وسط الصين لحادث حريق مروع أودى بحياة 13 شخصًا، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية الصينية (شينخوا).

وقد أوضحت الوكالة بأن جهاز الإطفاء المحلي قد تلقى تحذيرًا حول الحريق في مهجع مدرسة يِنغتساي في قرية يانشانبو في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش مساء يوم الجمعة الماضي، وتم نقل شخص واحد إلى المستشفى بسبب الحادث ووصفت حالته بأنها مستقرة حاليًا.

حريق مروع في سكن مدرسه بالصين يودي بحياة 13 قتيلاً

وقد تمكنت فرق الطوارئ من الوصول بسرعة إلى موقع الحادث حيث تم إخماد النيران وفقًا للمصادر الرسمية، وقد قامت السلطات المحلية بفتح تحقيق لتحديد سبب الحريق المأساوي.

وتعتبر الصين عرضة لحوادث متكررة تنتج عن سوء تطبيق معايير السلامة.

وفي نوفمبر الماضي فقد لقي 26 شخصًا حتفهم وأصيب العشرات بحروق جراء حريق في شركة لإنتاج الفحم في مقاطعة شانشي.

كما شهدت بكين في أبريل حادث حريق في مستشفى أسفر عن مقتل 29 شخصًا، وهو واحد من أسوأ الكوارث التي تضرب العاصمة في السنوات الأخيرة.