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حريق ضخم في مستودع شركة بيع عبر الإنترنت في سان بطرسبرغ الروسية

عبد الرحمن عياد

تعرض مستودع تابع لإحدى الشركات الكبرى للبيع عبر الإنترنت في مدينة سان بطرسبرغ الروسية لحادث حريق ضخم يوم السبت، ولحسن الحظ لم يتم تسجيل أي إصابات في هذا الحادث، وقد أعلنت خدمات الطوارئ عن تواجد ما لا يقل عن 270 رجل إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

حريق ضخم في مستودع شركة بيع عبر الإنترنت في سان بطرسبرغ الروسية

أثار الحريق بالمستودع في روسيا

وقد نقلت وزارة الطوارئ الروسية على تيليجرام أن مساحة الحريق قد امتدت لتصل إلى 70 ألف متر مربع.
وحتى وقت متأخر في فترة ما بعد الظهر، لم يتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الذي اندلع في الصباح.

وتظهر الصور التي نشرتها خدمات الطوارئ سحابة ضخمة من الدخان الأسود وألسنة اللهب المتصاعدة من المستودع الذي يقع في منطقة مغطاة بالثلوج.

ويعود المستودع إلى شركة (وايلدبيري) (Wildberry) وهي واحدة من المواقع الرائدة للبيع عبر الإنترنت في روسيا.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية (ريا نوفوستي) تصريحات خبير المبيعات عبر الإنترنت أنطون بيستوجين، الذي أكد أن المستودع المحترق يحتوي على حوالي 8.7% من طلبيات الشركة.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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