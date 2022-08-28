“ناشيونال إنترست” تحذِّر أي مواجهة عسكرية مع روسيا لن تكون حرباً عالمية ثالثة بل “هرمجدون”

حذَّرت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية من اندلاع أية مواجهة عسكرية بين واشنطن وموسكو، مؤكِّدة أنَّها لن تكون مجرد “حرب عالمية ثالثة”، بل ستعني معركة “هرمجدون”، أي حرب نهاية العالم، حسب وصف المجلَّة.

الحرب مع روسيا بمثابة “هرمجدون”

وأوضح “جيسون ديفيدسون” أستاذ العلوم السياسية في جامعة “ماري واشنطن” أنَّه بينما يخشى الكثيرون من أن تنزلق سياسات بايدن في أوكرانيا إلى “دوامة تصعيدية” قد تؤدي في النهاية إلى حرب عالمية، فأنَّ الحرب مع روسيا اليوم لا تمثِّل “مجازفة فحسب بل هي بمثابة “هرمجدون” (معركة نهاية العالم)، وهذا يتطلب درجة عالية من الحذر، تتجلى في القلق الحقيقي للجمهور الأمريكي والكونغرس حول مخاطر اندلاع حرب مع روسيا” حسب تعبيره.

ألمانيا كانت تهدد مصالح الولايات المتحدة في الحربين الأولى والثانية

وعند مقارنته الوضع الحالي مع فترة الحربين العالميتين الأولى والثانية وجد “ديفيدسون” أنَّه في القرن الماضي، دفع التصور المتزايد للتهديد، الولايات المتحدة للانخراط في الحرب، معتبراً أنَّ “الشيء الوحيد الذي دفع السياسيين للدخول في الحرب رغم التكاليف الكبيرة في الحريين العالميتين الأولى والثانية “هو الإدراك المتزايد بأن ألمانيا الإمبراطورية في الأولى، وألمانيا النازية في الثانية، “كانتا تشكِّلان تهديداً لمصالح الولايات المتحدة”.

موسكو لا تهدد مصالح الولايات المتحدة حالياً

فيما أكَّد أستاذ العلوم السياسية أنَّ “موسكو لم تتخذ أي إجراءات مُهمة تهدد مصالح الولايات المتحدة حتى الآن” حسب رأيه “لذلك ليس لدى الولايات المتحدة سبب للمجازفة”، مضيفاً أنّه “واثق من أن الولايات المتحدة لن تتحرك ضد روسيا في الأزمة الحالية”، لافتاً إلى أنَّ “الجانب الأمريكي يضغط على الحلفاء حتى لا يتم استخدام المساعدة العسكرية الغربية بطرق قد تؤدي إلى تصعيد الصراع”.