حرائق الغابات تجبر سكان أستراليا على الإخلاء وسط ارتفاع درجات الحرارة

أطلقت السلطات في ولاية أستراليا الغربية نداءً عاجلًا إلى سكان المنطقة لإخلاء منازلهم وذلك بسبب اندلاع حرائق غابات خارجة عن السيطرة بالقرب من بيرث عاصمة الولاية وسط ارتفاع درجات الحرارة.

وقد تعرض السكان في منطقة تشيترينج التي تقع على بُعد حوالي 60 كيلومترًا شمال بيرث، لخطر الحريق الذي أكدت السلطات أنه خرج عن السيطرة.

حرائق الغابات فى أستراليا

وتواجه أستراليا حاليًا موسمًا خطيرًا لحرائق الغابات وذلك بسبب ظاهرة النينو المناخية التي ترتبط بظواهر متطرفة مثل الحرائق والأعاصير والجفاف.

في هذا السياق فقد ناشدت إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ في الولاية سكان منطقة تشيترينج والتي يقطنها نحو ستة آلاف شخص، بمغادرة المنطقة فورًا نظرًا للخطر الذي يشكله الحريق على الأرواح والمنازل.

وقد أكدت إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني أنهم في خطر ويجب عليهم التحرك فورًا للحفاظ على حياتهم، حيث يعتبر الحريق خطرًا على الأرواح والمنازل.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات من موجة حارة تجتاح الولاية اليوم السبت في أجزاء عديدة منها.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى إلى 41 درجة مئوية، وهي أعلى بحوالي 10 درجات من المعدل الأقصى لشهر يناير في المدينة وفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية في البلاد.