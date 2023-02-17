ركز جيدًا.. حدد الاختلافات الثلاثة بين الصورتين في 11 ثانية؟

يحمل اللغز التالي 3 اختلافات بين الصورتين الآتيتين، ويجب عليك من أجل تسجيل المشاركة في التحدي، العثور عليهم جميعًا في غضون 11 ثانية فقط، اختبر مستواك في الذكاء ومهارات الملاحظة مع هذا التحدي الآن، وشارك وابدأ البحث سربعًا عن تلك الفُروق التي قد يظهر بعضها أمامك، بينما يتطلب البعض الآخر تركيزًا كبيرًا.

ابدأ البحث عن الاختلافات

الآن أمامك طريقة رائعة وقوية لتحديد مدى جودة مهارات الملاحظة لديك، يمكن محاولة ذلك من قبل مشاركتك كفرد أو في مجموعات للتسابق ومعرفة من يصل للحل الصحيح أولاً، هل أنت مستعد لاختبار مهاراتك في الملاحظة؟، اشترك وابحث سريعًا عن الاختلافات الثلاثة، مع العلم أن الألغاز وسيلة رائعة أيضًا للتسلية.

هل توصلت للحل الصحيح.

الصورة أعلاه تظهر صورتين متطابقتين في جميع التفاصيل، باستثناء 3 اختلافات، حيث يمكنك رؤية شجرة بها طيور تقف في منظر جميل ورائع على الأغصان المختلفة، ابحث الآن عن الحل الصحيح، كم عدد الاختلافات التي لاحظتها؟، لاحظ الاختلافات بسرعة حتى تتمكن من حسابها لاحقًا، هل لاحظت كل الاختلافات؟، لا يمكن تحديد جميع الاختلافات في نفس الوقت، انتهى الوقت الآن، يُمكنك معرفة الإجابة الصحيحة من خلال السطور التالية:

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يمكنكم رؤية الاختلافات الثلاثة بالصورة التالية:

الاختلافات الثلاثة: