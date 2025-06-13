حدث ليلا.. إسرائيل تشن هجوم “الأسد الصاعد” ضد إيران وتسقط جنرالات كبيرة من بينها رئيس الأركان الإيراني

فاجأ الاحتلال الإسرائيلي العالم بشن هجوم كبير أسماه عملية “الأسد الصاعد” على إيران، كضربات استباقية وصفها وزير الدفاع الإسرائيلي بأنها “وقائية”.

نتائج الهجوم الإسرائيلي الأولي على إيران

الهجوم الإسرائيلي الأولي على إيران خلف سقوط جنرالات إيرانية كبيرة من بينهم رئيس الأركان “باقري”، وكلك قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، وكبار العلماء النوويين، إلى جانب آخرين.

إعلان حالة الطوارئ في إسرائيل تحسبا لرد إيران

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء إسرائيل، مشير إلى أنه من المتوقع وقوع هجوم بالصواريخ والمسيرات ضد إسرائيل وسكانها في المستقبل القريب في أعقاب الضربة الاستباقية التي وجهتها إسرائيل لإيران.

أول تعليق من أمريكا على الهجوم الإسرائيلي على طهران

في خبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز، قال مسؤولان أمريكيان لرويترز، إن إسرائيل نفذت هجمات في إيران، مؤكدين أن أمريكا لم تشارك ولم تقدم المساعدة في الهجمات على إيران.

تغيير إرشادات السلامة المدنية والعامة وإعلان الطوارئ في إسرائيل

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تغيير إرشادات السلامة المدنية والعامة إلى الأنشطة الأساسية بما يحظر الأنشطة التعليمية والتجمعات والتواجد بأماكن العمل.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي حالة الطوارئ في إسرائيل، بعدما أكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، مشيرا إلى أن إيران تمتلك ما يكفي من المواد النووية لصنع 15 قنبلة نووية خلال أيام.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن إسرائيل تستهدف أيضا القادة الإيرانيين، مشددا على أن إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها في مواجهة أي رد إيراني.

ونوه بأن العملية الإسرائيلية التي تحمل اسم “الأسد الصاعد” قد تستمر وقتا طويلا.

مرحلة حاسمة في تاريخ إسرائيل

في أول تعليق من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم، قال: نمر بمرحلة حاسمة في تاريخ إسرائيل، لقد أطلقنا عملية عسكرية تستهدف دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل وهذه العملية ستستمر لأيام.

انفجارات في مواقع نووية

أذاع التلفزيون الرسمي الإيراني أنباء تفيد سماع دوي انفجار جديد في الموقع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في وسط إيران، وسماع دوي نيران الدفاع الجوي فوق المدينة.

مصير إسرائيل!

يقول المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن إسرائيل كتبت مصيرا مريرا لنفسها بهذا الهجوم وستلقاه بالتأكيد، مشيرا إلى أن الهجوم كشف عن الطبيعة الدنيئة لإسرائيل.

وقالت الحكومة الإيرانية: نعتبر الانتقام والدفاع عن وطننا حقا مشروعا أمام إسرائيل وسنرد على عدوانها بحزم.